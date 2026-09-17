RBC stuft SALESFORCE auf 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Salesforce mit einem Kursziel von 250 US-Dollar auf "Sector Perform" belassen. Rishi Jaluria kommt mit einem positiven Eindruck von der jährlichen Dreamforce-Konferenz des Softwarekonzerns mit der Vorstellung von AIforce und Headless 360 als Nachfolger der klassischen Nutzeroberfläche, wie er am Donnerstag schrieb. Gespräche hätten eine gute Nachfrage gezeigt, bei allerdings durchwachsenen Preisen./rob/ag/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 01:36 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / 01:36 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 01:36 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / 01:36 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Salesforce Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,33 % und einem Kurs von 215,6EUR auf Tradegate (17. September 2026, 13:03 Uhr) gehandelt.
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