SDMC präsentiert auf der IBC 2026 einsatzbereite KI-Dienste für das Zuhause

AMSTERDAM, 17. September 2026 /PRNewswire/ -- Auf der IBC 2026 präsentierte SDMC (00901.HK), ein weltweit führender Anbieter von KI-basierten Lösungen für das vernetzte Zuhause , eine einsatzbereite KI-Heimarchitektur, die auf Cloud-Edge-Intelligenz, Edge-KI und aufkommenden Fähigkeiten im Bereich der physischen KI basiert Die Präsentation erfolgte im Anschluss an die Auswahl von SDMC für das Proactive Physical AI Acceleration Program von Google Cloud und unterstrich die fortgesetzte Zusammenarbeit zur Förderung von Innovationen im Bereich „AI Home" und der Einführung praktischer Dienste.

Weiterentwicklung der physischen KI mit Google Cloud

Im Rahmen des Programms arbeitet SDMC mit Google Cloud in den Bereichen gemeinsame Technologieentwicklung, Szenariovalidierung und Pilotprojekte zusammen und kombiniert dabei die KI-Fähigkeiten von Google Cloud mit der Erfahrung von SDMC in den Bereichen Heimgeräte, Edge-Computing und Betreiberdienste.

Die Zusammenarbeit unterstützt die Entwicklung proaktiverer AI-Home-Dienste in den Bereichen Unterhaltung, Sicherheit und anderen aufkommenden Heimszenarien.

Cloud-Edge-Intelligenz: Vom Verständnis zum Handeln

Das Herzstück der AI-Home-Architektur von SDMC bilden „Cedar" und „AI Station", die multimodale Intelligenz mit gemeinsam genutztem Edge-Computing kombinieren, um reaktionsschnellere, datenschutzkonforme und skalierbare KI-Home-Dienste zu ermöglichen.

SDMC demonstrierte Cedar anhand einer interaktiven KI-Home-Erfahrung, bei der das multimodale KI-Modell von Cedar und der Cedar Agent kombiniert wurden. Cedar basiert auf dem offenen Modell Gemma von Google und unterstützt multimodales Kontextverständnis und Schlussfolgerungen am Edge, während der Cedar Agent Aktionen über Geräte und Dienste hinweg koordiniert. Gemini ergänzt die Edge-Intelligenz in der Cloud, wenn umfassendere Schlussfolgerungen erforderlich sind.

AI Station stellt gemeinsam genutzte Edge-Rechenleistung für Cedar und umfassendere AI-Home-Workloads bereit und richtet sich an Netzbetreiber, kleine Unternehmen und Premium-Haushalte. che Workloads innerhalb des Heims verbleiben. Angetrieben von NVIDIA Jetson T5000 ermöglicht es mehreren KI-Anwendungen, Rechenressourcen gemeinsam zu nutzen, wodurch der Bedarf an dedizierter Hochleistungshardware an jedem Endpunkt reduziert wird, während latenz- und datenschutzkritische Workloads innerhalb des Heims verbleiben.