UBS stuft Fresenius SE auf 'Buy'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Buy" belassen. Die Bad Homburger hielten ihr Geschäft mit klinischer Spezialernährung für besonders unterbewertet, schrieb Graham Doyle am Mittwoch nach Investorengesprächen mit dem Konzernchef. Optimistisch sei man derweil für das Biosimilar-Geschäft mit der Tochter mAbxience als strategisch wichtigstem Asset./ag/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2026 / 08:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2026 / 08:59 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2026 / 08:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2026 / 08:59 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 45,97EUR auf Tradegate (17. September 2026, 13:07 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Graham Doyle
Analysiertes Unternehmen: Fresenius SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 56
Kursziel alt: 56
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Graham Doyle
Analysiertes Unternehmen: Fresenius SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 56
Kursziel alt: 56
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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