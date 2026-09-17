UBS stuft Fresenius SE auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Buy" belassen. Die Bad Homburger hielten ihr Geschäft mit klinischer Spezialernährung für besonders unterbewertet, schrieb Graham Doyle am Mittwoch nach Investorengesprächen mit dem Konzernchef. Optimistisch sei man derweil für das Biosimilar-Geschäft mit der Tochter mAbxience als strategisch wichtigstem Asset./ag/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2026 / 08:59 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2026 / 08:59 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 45,97EUR auf Tradegate (17. September 2026, 13:07 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Graham Doyle

Analysiertes Unternehmen: Fresenius SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 56

Kursziel alt: 56

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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