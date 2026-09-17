UBS stuft MTU Aero Engines AG auf 'Sell'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die UBS hat die Einstufung für MTU nach einer Investorenveranstaltung der Schweizer Großbank mit einem Kursziel von 320 Euro auf "Sell" belassen. Der Triebwerkhersteller habe für den Ende Novemver anberaumten Kapitalmarkttag eine detailliertere Diskussion über die Entwicklung seines Geschäfts bis zum Ende der Dekade und darüber hinaus avisiert, schrieb Sven Weier am Mittwoch nach der Präsentation auf der UBS-Industriekonferenz. Das Kundenverhalten habe sich aktuell kaum geändert./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2026 / 19:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2026 / 19:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,77 % und einem Kurs von 340,1EUR auf Tradegate (17. September 2026, 13:02 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Sven Weier
Analysiertes Unternehmen: MTU Aero Engines AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 320
Kursziel alt: 320
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Sven Weier
Analysiertes Unternehmen: MTU Aero Engines AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 320
Kursziel alt: 320
Währung: EUR
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