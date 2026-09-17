Noch keine Entscheide zu strengeren UBS-Eigenmittelregeln
- Ständerat vertagt Entscheide zu Eigenkapitalregeln
- Beratung der Vorlage konnte am Donnerstag nicht enden
- Debatte zu Bankregeln geht nächste Woche weiter
BERN (dpa-AFX) - Der Ständerat hat noch keine Entscheide zu den künftigen Eigenkapitalregeln für systemrelevante Großbanken mit Auslandsbeteiligungen gefällt. Aus Zeitgründen konnte er die Vorlage am Donnerstag nicht fertig beraten. Die Debatte geht nächste Woche weiter./AWP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UBS Group Aktie
Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,93 % und einem Kurs von 44,30 auf Lang & Schwarz (17. September 2026, 13:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UBS Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
UBS Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5246. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,14CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 60,00CHF was eine Bandbreite von -0,19 %/+36,10 % bedeutet.