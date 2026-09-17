Noch keine Entscheide zu strengeren UBS-Eigenmittelregeln

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UBS Group Aktie

Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,93 % und einem Kurs von 44,30 auf Lang & Schwarz (17. September 2026, 13:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UBS Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

UBS Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5246. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2600 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,14CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 60,00CHF was eine Bandbreite von -0,19 %/+36,10 % bedeutet.