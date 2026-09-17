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    Streit um Balkonkraftwerke

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    Umwelthilfe klagt gegen Vonovia

    Für Sie zusammengefasst
    • Umwelthilfe verklagt Vonovia wegen Solaranlagen
    • Gestattungsvereinbarung gilt als unzulässige Hürde
    • Ablehnung ist nur bei schweren Nachteilen erlaubt
    Streit um Balkonkraftwerke - Umwelthilfe klagt gegen Vonovia
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    HAMM (dpa-AFX) - Im Streit um den Aufbau von Mini-Solaranlagen, sogenannten Balkonkraftwerken, durch Mieter hat die Deutsche Umwelthilfe eine Klage eingelegt. Die Unterlassungsklage sei beim Oberlandesgericht (OLG) in Hamm eingegangen, sagte ein OLG-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur.

    Die Klage richtet sich gegen den Wohnungskonzern Vonovia mit Sitz in Bochum. Der WDR hatte zuvor über die Klage berichtet. Der Verband kritisiert, dass Vonovia, wie auch andere Wohnungsgesellschaften, seine Mieter eine Gestattungsvereinbarung unterschreiben lässt, bevor diese auf ihren Balkonen Solaranlagen installieren dürfen. Darin sieht die Umwelthilfe ein unzulässiges Ausbremsen und eine unzulässige Hürde.

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    Ablehnung nur unter strengen Bedingungen

    Nach dem Gesetz müssen Mieter zwar eine Erlaubnis des Vermieters einholen und die Anlage bei der Bundesnetzagentur in ein Register eintragen. Vermieter dürfen die Erlaubnis nach einer Gesetzesänderung aber nur ablehnen, wenn sie konkrete oder schwerwiegende Nachteile vorbringen können. Ästhetische Vorbehalte oder die pure Ablehnung von Sonnenenergie zählen nicht.

    Die Politik wollte damit ein Signal setzen, um auch in Mietwohnungen die Energiewende zu fördern. Die Energie einer Photovoltaikanlage kann der Mieter über eine übliche Steckdose in den eigenen Stromkreislauf der Wohnung einspeisen und damit die Stromkosten senken.

    Wann über die Klage verhandelt wird, ist noch Angaben des Gerichtssprechers noch offen./lic/DP/stk

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie

    Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,42 % und einem Kurs von 17,87 auf Tradegate (17. September 2026, 13:18 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5500 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +11,79 %/+90,05 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die niedrige Bewertung der Vonovia-Aktie, mögliche Aktienrückkäufe und Wohnungsverkäufe. Diskutiert werden steigende Zinsen, höhere Finanzierungskosten und mögliche Wertabschläge. Geringe Leerstände und anhaltende Wohnungsnachfrage gelten als stabilisierend. Als größtes Risiko wird eine mögliche Enteignung mit unklarer Entschädigung und potenziellen Covenant-Folgen gesehen; ein Ende des Ukrainekriegs dürfte die Nachfrage nur begrenzt beeinflussen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Vonovia eingestellt.

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    dpa-AFX
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