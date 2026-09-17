Umwelthilfe klagt gegen Vonovia

Also für jemanden mit Zahlenaffinität - wegen deinem Benutzernamen meine ich - machst du mir aber einen eher emotionalen Eindruck. Emotionalität ist kein guter Ratgeber im Kontext von Anlageentscheidungen. Mathematik kann m.E. nach durchaus helfen, Bewertungen und Einschätzungen zu beurteilen und zu objektivieren.





Die elementare Frage ist, wie lange und auf welche Höhe wird das Zinsumfeld (temporär) wieder ansteigen und wie wirkt sich so ein Szenario auf die Konzernbilanz aus.





Nehmen wir für Vonovia ein Stressszenario für 2027 an(weil ja hier gerne mit solchen gearbeitet wird):





Mietwachstum geht auf Null zurück: Die Mieteinnahmen stagnieren komplett auf dem Niveau von Ende 2026. Refinanzierungskosten: Ca. 4,0 Milliarden Euro an fälligen Anleihen und Bankkrediten müssen im laufe des Jahres rolliert werden. Der Zinssatz steigt für diese Tranchen wegen anhaltender Inflationssorgen schlagartig von historischen 2, 1 % auf teure 5,5 %(unrealistisch, aber soll ja ein Stressszenario sein).

Selbst wenn das operative Wachstum einfriert und die Zinsen für neue Kredite massiv anziehen, steigt die Ausschüttungsquote durch die zusätzlich aufzubringenden Refinanzierungskosten von 136 Mio nur auf 58,5 %. Damit verbleibt Vonovia auch im Stressszenario innerhalb seines offiziellen strategischen Zielkorridors von 50 % bis 60 % des Adjusted EBT. Der Konzern wirtschaftet selbst in diesem Szenario weiterhin nachhaltig, eine Dividende würde weiterhin vollständig durch laufende Erträge gedeckt und nicht aus der Substanz gezahlt werden müssen. Ich erwähne dies nur, weil hier argumentiert wurde, diese müsse ggf. zeitnah gekürzt werden. Das sehe ich selbst in diesem Stressszenario für 2027 nicht, es ist also unseriös mit solchen Spekulationen zu arbeiten.





Fairerweise muss man dazu sagen, dass es noch ein Nadelöhr gibt(FCF).





Jetzt kann man argumentieren, die Zinsen werden immer noch weiter ansteigen und dauerhaft(über 2027 hinaus) hoch bleiben, dass dürfte aber dann aber mittelfristig noch ganz andere Effekte mit sich bringen. Internationale Staatsverschuldungen(Frankreich, UK, USA, Deutschland) lassen grüßen. Die Notenbanken greifen zur Zeit noch nicht ein, weil von der Politik Reformen sehen wollen. Ob sie aber aber bereit sind, den Märkten den größtmöglichen Schmerz zuzumuten wird man sehen. In einem solchen Szenario haben "wir" dann aber m.E. nach ganz andere Sorgen.