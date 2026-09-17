BERNSTEIN RESEARCH stuft RECKITT auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Reckitt mit einem Kursziel von 7500 Pence auf "Outperform" belassen. Analyst Callum Elliott wertete am Mittwoch die Daten von US-Kassenscannern hinsichtlich der Produkte der europäischen Konsumgüterkonzerne aus. Reckitt stehe weiter unter Druck wegen der deutlich ungünstigen Entwicklung bei Preisen und Geschäftsmix./ag/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2026 / 16:27 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2026 / 16:27 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Reckitt Benckiser Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,48 % und einem Kurs von 58,48EUR auf Tradegate (17. September 2026, 12:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Callum Elliott

Analysiertes Unternehmen: RECKITT

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 75

Kursziel alt: 75

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



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