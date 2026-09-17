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    Finanzkonzern W&W zieht sich aus SDax zurück - Dividende soll steigen

    Für Sie zusammengefasst
    • W&W verlässt freiwillig den SDax und geht zu Scale
    • Geringerer Verwaltungsaufwand ist der Grund
    • Die Dividende steigt für Aktionäre auf 75 Cent
    Finanzkonzern W&W zieht sich aus SDax zurück - Dividende soll steigen
    Foto: Marijan Murat - dpa

    KORNWESTHEIM (dpa-AFX) - Der Finanzkonzern W&W verabschiedet sich freiwillig aus dem SDax . Die Aktien sollten vom regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse in das Freiverkehrssegment Scale wechseln, teilte das Unternehmen aus der Bausparkasse Wüstenrot und dem Versicherer Württembergische am Donnerstag in Kornwestheim bei Stuttgart mit. Damit entfällt auch die Voraussetzung für eine Notierung im Kleinwerteindex SDax. Als Grund für den Schritt nannte W&W einen geringeren Verwaltungsaufwand. Die Aktionäre sollen davon in Form einer von 65 auf 75 Cent erhöhten Dividende profitieren.

    Den Antrag auf die Aufnahme in den Freiverkehr will W&W nun bei der Börse stellen. Das Management erwartet, dass der Wechsel zum 6. Oktober wirksam wird - und damit deutlich vor der Veröffentlichung des Zwischenberichts zum dritten Quartal./stw/stk

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    ISIN:DE0008051004WKN:805100
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wuestenrot & Wuerttembergische Aktie

    Die Wuestenrot & Wuerttembergische Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,70 % und einem Kurs von 14,46 auf Tradegate (17. September 2026, 13:15 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wuestenrot & Wuerttembergische Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Wuestenrot & Wuerttembergische zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3300 %.





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