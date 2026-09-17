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    Generac mit Amazon-Deal

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    FED: Zinsen gehen rauf | Micron: Werk in Indien eröffnet l Bilfinger: Absturz

    Die Fed erhöht die Zinsen und die Märkte atmen auf. Die Anleihemärkte haben mehr Gewicht als die Forderungen von Donald Trump. Der tobt zwar, aber die Anleger sind froh, dass die US-Notenbank die hohe Inflation angeht.

    Für Sie zusammengefasst
    • Fed-Zinserhöhung beruhigt Märkte trotz Trumps Kritik
    • Amazon-Auftrag über 8 Milliarden hebt Generac an
    • OpenAI-IPO verschoben, Softbank droht Schieflage
    Generac mit Amazon-Deal - FED: Zinsen gehen rauf | Micron: Werk in Indien eröffnet l Bilfinger: Absturz
    Foto: wallstreetONLINE

    Generac-Aktie hebt ab nach Amazon Deal

    Der Strombedarf für Rechenzentren bleibt hoch und dezentrale Energielösungen sind weiter stark gefragt. Amazon hat jetzt für rund 8 Milliarden US-Dollar bei Generac bestellt. Die Aktie schießt in die Höhe und wir haben geschaut, welcher Konkurrent als nächster kräftig zulegen könnte.

    Softbank: OpenAI sorgt für Probleme

    Die Verschiebung des geplanten OpenAI-Börsengangs bereitet vor allem SoftBank Probleme. Der japanische Technologiekonzern von Masayoshi Son hat rund 65 Milliarden US-Dollar in OpenAI investiert und zählt zu den wichtigsten Geldgebern des KI-Unternehmens. Ein Teil der Summe ist jedoch fremdfinanziert und darauf ausgelegt, dass ein IPO im Herbst 2026 Liquidität für den Schuldenabbau schaffen hätte. Könnte Softbank in Schieflage geraten?

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    Aktienduell: Broadcom vs. Marvell

    Heute stehen sich zwei KI-Profiteure gegenüber. Während Broadcom breiter aufgestellt ist, liefert Marvell ein dynamischeres Wachstum. Welche Aktie kann Anlegern in Zukunft mehr Freude im Depot bringen?

    Mit nur einem Klick zu Deinem Lieblingsthema - Viel Spaß beim Anschauen!

    Begrüßung

    Zinsentscheid der Fed – Trump wettert

    Thema des Tages – Dezentrale Energieversorgung

    Amazon verleiht Generac-Aktie Flügel

    Top 5 Aktien für dezentrale Energieversorgung

    Ein spekulativer Wert dazu

    Micron: Werk in Indien startet durch

    Softbank: OpenAI bringt Japaner in Nöte

    BYD: Nächstes Werk in Europa?

    Nebius: Preiserhöhungen kommen gut an

    DAX: Positive Reaktion auf Zinsentscheid der Fed

    Bayer: Blockbuster zugelassen

    Bilfinger: Absturz nach Prognosesenkung

    Wacker: Langfristprognose ist Geschichte

    Depots: Freundlich

    Aktienduell: Broadcom vs. Marvell

    Zuschauerfragen

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    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

    Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der Online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

    Übrigens: Zu den Musterdepots der wO Börsenlounge geht es hier lang!

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge


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    Markus Weingran
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    Markus Weingran arbeitet seit über 20 Jahren als Kapitalmarkt-Stratege und Aktien-Experte. Besonders geprägt hat ihn in seiner Laufbahn die  langjährige Zusammenarbeit mit dem Finanzexperten Hans A. Bernecker: “Herr Bernecker versucht in jeder Börsenphase, das Beste für die Anleger rauszuholen”. Diese Einstellung hat er übernommen und gibt sein Wissen täglich an die Anleger weiter.

    Seine Trading-Tipps finden Sie in dem täglichen Youtube-Format "wallstreetONLINE Börsenlounge".

    Seine Watchlisten und Portfolios finden Sie auf seiner
    wallstreetONLINE Profilseite
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    Verfasst von Markus Weingran
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    Generac mit Amazon-Deal FED: Zinsen gehen rauf | Micron: Werk in Indien eröffnet l Bilfinger: Absturz Die Fed erhöht die Zinsen und die Märkte atmen auf. Die Anleihemärkte haben mehr Gewicht als die Forderungen von Donald Trump. Der tobt zwar, aber die Anleger sind froh, dass die US-Notenbank die hohe Inflation angeht.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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