Generac mit Amazon-Deal
FED: Zinsen gehen rauf | Micron: Werk in Indien eröffnet l Bilfinger: Absturz
Die Fed erhöht die Zinsen und die Märkte atmen auf. Die Anleihemärkte haben mehr Gewicht als die Forderungen von Donald Trump. Der tobt zwar, aber die Anleger sind froh, dass die US-Notenbank die hohe Inflation angeht.
- Fed-Zinserhöhung beruhigt Märkte trotz Trumps Kritik
- Amazon-Auftrag über 8 Milliarden hebt Generac an
- OpenAI-IPO verschoben, Softbank droht Schieflage
Generac-Aktie hebt ab nach Amazon Deal
Der Strombedarf für Rechenzentren bleibt hoch und dezentrale Energielösungen sind weiter stark gefragt. Amazon hat jetzt für rund 8 Milliarden US-Dollar bei Generac bestellt. Die Aktie schießt in die Höhe und wir haben geschaut, welcher Konkurrent als nächster kräftig zulegen könnte.
Softbank: OpenAI sorgt für Probleme
Die Verschiebung des geplanten OpenAI-Börsengangs bereitet vor allem SoftBank Probleme. Der japanische Technologiekonzern von Masayoshi Son hat rund 65 Milliarden US-Dollar in OpenAI investiert und zählt zu den wichtigsten Geldgebern des KI-Unternehmens. Ein Teil der Summe ist jedoch fremdfinanziert und darauf ausgelegt, dass ein IPO im Herbst 2026 Liquidität für den Schuldenabbau schaffen hätte. Könnte Softbank in Schieflage geraten?
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Aktienduell: Broadcom vs. Marvell
Heute stehen sich zwei KI-Profiteure gegenüber. Während Broadcom breiter aufgestellt ist, liefert Marvell ein dynamischeres Wachstum. Welche Aktie kann Anlegern in Zukunft mehr Freude im Depot bringen?
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Zinsentscheid der Fed – Trump wettert
Thema des Tages – Dezentrale Energieversorgung
Amazon verleiht Generac-Aktie Flügel
Top 5 Aktien für dezentrale Energieversorgung
Micron: Werk in Indien startet durch
Softbank: OpenAI bringt Japaner in Nöte
Nebius: Preiserhöhungen kommen gut an
DAX: Positive Reaktion auf Zinsentscheid der Fed
Bilfinger: Absturz nach Prognosesenkung
Wacker: Langfristprognose ist Geschichte
Aktienduell: Broadcom vs. Marvell
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Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge
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Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge