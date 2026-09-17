FED: Zinsen gehen rauf | Micron: Werk in Indien eröffnet l Bilfinger: Absturz

Generac-Aktie hebt ab nach Amazon Deal

Der Strombedarf für Rechenzentren bleibt hoch und dezentrale Energielösungen sind weiter stark gefragt. Amazon hat jetzt für rund 8 Milliarden US-Dollar bei Generac bestellt. Die Aktie schießt in die Höhe und wir haben geschaut, welcher Konkurrent als nächster kräftig zulegen könnte.

Softbank: OpenAI sorgt für Probleme

Die Verschiebung des geplanten OpenAI-Börsengangs bereitet vor allem SoftBank Probleme. Der japanische Technologiekonzern von Masayoshi Son hat rund 65 Milliarden US-Dollar in OpenAI investiert und zählt zu den wichtigsten Geldgebern des KI-Unternehmens. Ein Teil der Summe ist jedoch fremdfinanziert und darauf ausgelegt, dass ein IPO im Herbst 2026 Liquidität für den Schuldenabbau schaffen hätte. Könnte Softbank in Schieflage geraten?



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Aktienduell: Broadcom vs. Marvell

Heute stehen sich zwei KI-Profiteure gegenüber. Während Broadcom breiter aufgestellt ist, liefert Marvell ein dynamischeres Wachstum. Welche Aktie kann Anlegern in Zukunft mehr Freude im Depot bringen?

Mit nur einem Klick zu Deinem Lieblingsthema - Viel Spaß beim Anschauen!

Begrüßung

Zinsentscheid der Fed – Trump wettert

Thema des Tages – Dezentrale Energieversorgung

Amazon verleiht Generac-Aktie Flügel

Top 5 Aktien für dezentrale Energieversorgung

Ein spekulativer Wert dazu

Micron: Werk in Indien startet durch

Softbank: OpenAI bringt Japaner in Nöte

BYD: Nächstes Werk in Europa?

Nebius: Preiserhöhungen kommen gut an

DAX: Positive Reaktion auf Zinsentscheid der Fed

Bayer: Blockbuster zugelassen

Bilfinger: Absturz nach Prognosesenkung

Wacker: Langfristprognose ist Geschichte

Depots: Freundlich

Aktienduell: Broadcom vs. Marvell

Zuschauerfragen



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Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge



