Börsen Update
Börsen Update Europa - 17.09. - TecDAX stark +1,01 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX steht aktuell (13:59:18) bei 25.718,06 PKT und steigt um +0,87 %.
Top-Werte: Hochtief +3,44 %, Siemens Energy +3,31 %, Qiagen +3,24 %
Flop-Werte: Fresenius Medical Care -0,84 %, Heidelberg Materials -0,67 %, Symrise -0,55 %
Der MDAX steht aktuell (13:59:15) bei 31.440,08 PKT und steigt um +0,69 %.
Top-Werte: Deutz +4,15 %, Nemetschek +4,14 %, Schaeffler +4,09 %
Flop-Werte: Bilfinger -15,89 %, RENK Group -2,15 %, Wacker Chemie -2,04 %
Der TecDAX bewegt sich bei 4.009,51 PKT und steigt um +1,01 %.
Top-Werte: Nemetschek +4,14 %, Qiagen +3,24 %, Nordex +2,42 %
Flop-Werte: Verbio -1,67 %, Carl Zeiss Meditec -1,52 %, Bechtle -1,38 %
Der Eurozone 50 bewegt sich bei 6.313,51 PKT und steigt um +0,85 %.
Top-Werte: Siemens Energy +3,31 %, BMW +3,19 %, Siemens +2,53 %
Flop-Werte: EssilorLuxottica -1,74 %, Air Liquide -1,18 %, Inditex -0,70 %
Der AT 20 steht aktuell (13:59:25) bei 6.815,36 PKT und fällt um -0,19 %.
Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +6,86 %, Erste Group Bank +2,34 %, Andritz +1,98 %
Flop-Werte: Raiffeisen Bank International -8,15 %, Lenzing -0,72 %
Der CH 20 steht aktuell (13:59:55) bei 13.918,63 PKT und steigt um +0,27 %.
Top-Werte: ABB +2,01 %, Swiss Re +1,52 %, Logitech International +1,47 %
Flop-Werte: Roche Holding Bearer Participation Cert -1,76 %, Partners Group Holding -1,31 %
Der FR 40 bewegt sich bei 8.172,41 PKT und steigt um +0,64 %.
Top-Werte: Renault +3,60 %, Stellantis +3,00 %, Eurofins Scientific +2,13 %
Flop-Werte: EssilorLuxottica -1,74 %, Air Liquide -1,18 %, ENGIE -0,75 %
Der SE 30 steht bei 3.280,96 PKT und gewinnt bisher +0,97 %.
Top-Werte: SSAB Registered (A) +3,41 %, SKF (B) +2,76 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +2,37 %
Flop-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) +0,05 %, Sandvik +0,15 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:21) bei 6.830,00 PKT und fällt um -0,44 %.
Top-Werte: Piraeus Port Authority +5,28 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +1,12 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,09 %
Flop-Werte: Viohalco -4,34 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -4,28 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -3,51 %
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