Deutz Aktie klettert deutlich - 17.09.2026

Die Deutz Aktie konnte bisher um +4,15 % auf 12,050€ zulegen. Das sind +0,480 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Deutz Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -4,66 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 12,050€, mit einem Plus von +4,15 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Deutz ist ein traditionsreicher Motorenhersteller, fokussiert auf Diesel-, Gas- und zunehmend hybride/antriebsnahe Lösungen für Off-Highway-Anwendungen (Baumaschinen, Landtechnik, Stationärmotoren). Marktstellung: globaler Nischenplayer mit starker OEM-Verankerung. Wichtige Wettbewerber: Cummins, Perkins, Kubota, Volvo Penta. USP: breite Plattform, modulare Motoren, Service-Netz, Technologiewechsel zu alternativen Antrieben.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Deutz Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutz Aktie damit um -13,11 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,49 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Deutz +36,80 % gewonnen.

Zum Vergleich: Der MDAX bewegt sich heute nur um +0,69 %. Deutz entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

Deutz Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -13,11 % 1 Monat +13,49 % 3 Monate +16,96 % 1 Jahr +19,59 %

Informationen zur Deutz Aktie

Stand: 17.09.2026, 14:00 Uhr

Es gibt 168 Mio. Deutz Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,02 Mrd.EUR € wert.

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 17.09.2026 / 10:54 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber …

Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them 17.09.2026 / 10:54 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 1. …

**Deutz nimmt 179 Millionen Euro über Kapitalerhöhung ein** Der Motorenbauer Deutz hat sich mit einer kurzfristig angekündigten Kapitalerhöhung frisches Geld beschafft. Das Kölner Unternehmen platzierte gut 15,26 Millionen neue Aktien zu einem Preis …

So schlagen sich die Wettbewerber von Deutz

Caterpillar, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,78 %. Volvo Registered (B) notiert im Plus, mit +1,02 %. CNH Industrial notiert heute unverändert, mit 0,00 %.

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Ob sich ein Einstieg bei der Deutz Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Deutz Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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