🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsQiagen AktievorwärtsNachrichten zu Qiagen

    AKTIE IM FOKUS

    165 Aufrufe 165 0 Kommentare 0 Kommentare

    Qiagen ziehen an - Magazinbericht schürt Übernahmefantasie

    Für Sie zusammengefasst
    • Übernahmefantasie treibt Qiagen-Aktien deutlich an
    • TPG und Bain Capital gelten als mögliche Bieter
    • Neuer Qiagen-Chef belebt die Verkaufsdebatte
    AKTIE IM FOKUS - Qiagen ziehen an - Magazinbericht schürt Übernahmefantasie
    Foto: Rolf Vennenbernd - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei den Aktien von Qiagen hat am Donnerstag ein Magazinbericht die bereits bestehende Übernahmefantasie angeheizt. Die Aktien des Molekulardiagnostik-Unternehmens zogen am Mittag an und näherten sich so ihrem im August erreichten Hoch seit März. Zuletzt gewannen die Aktien an der Dax-Spitze 3,8 Prozent auf 38,60 Euro. Der deutsche Leitindex legte um 0,6 Prozent zu.

    Die US-amerikanischen Investmentgesellschaften TPG und Bain Capital gehörten zu den potenziellen Bietern für Qiagen, berichtete das "Manager Magazin" ohne Angabe von Quellen. Auch die Private-Equity-Gesellschaften KKR, EQT und Advent seien am Kauf des Unternehmens interessiert.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    23.835,28€
    Basispreis
    19,31
    Ask
    × 14,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    27.433,23€
    Basispreis
    17,10
    Ask
    × 14,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Schwung in die Übernahmedebatte brachte der Amtsantritt des neuen Vorstandsvorsitzenden Jonathan Pratt Anfang September. Dieser hatte in seiner vorherigen Funktion als Chef der Filtration Group den Verkaufspreis für den Hersteller von Filtrations- und Trenntechnologien in die Höhe getrieben. Nun erhofften sich die Anleger offensichtlich, dass der Verkaufsprozess von Qiagen voranschreitet, hieß es am Markt./la/jha/

    Qiagen

    +2,19 %
    +5,56 %
    +1,17 %
    +15,90 %
    -7,78 %
    -17,49 %
    -31,18 %
    +27,85 %
    +1.494,95 %
    ISIN:NL0015002SN0WKN:A41HBE
    Qiagen direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Qiagen Aktie

    Die Qiagen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,89 % und einem Kurs von 25.723 auf Ariva Indikation (17. September 2026, 13:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Qiagen Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Qiagen zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,7605. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9900 %.

    Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,00EUR. Von den letzten 2 Analysten der Qiagen Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Qiagen - A41HBE - NL0015002SN0

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Qiagen. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Qiagen ziehen an - Magazinbericht schürt Übernahmefantasie Bei den Aktien von Qiagen hat am Donnerstag ein Magazinbericht die bereits bestehende Übernahmefantasie angeheizt. Die Aktien des Molekulardiagnostik-Unternehmens zogen am Mittag an und näherten sich so ihrem im August erreichten Hoch seit März. …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     