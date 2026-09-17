AKTIE IM FOKUS
Qiagen ziehen an - Magazinbericht schürt Übernahmefantasie
- Übernahmefantasie treibt Qiagen-Aktien deutlich an
- TPG und Bain Capital gelten als mögliche Bieter
- Neuer Qiagen-Chef belebt die Verkaufsdebatte
FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei den Aktien von Qiagen hat am Donnerstag ein Magazinbericht die bereits bestehende Übernahmefantasie angeheizt. Die Aktien des Molekulardiagnostik-Unternehmens zogen am Mittag an und näherten sich so ihrem im August erreichten Hoch seit März. Zuletzt gewannen die Aktien an der Dax-Spitze 3,8 Prozent auf 38,60 Euro. Der deutsche Leitindex legte um 0,6 Prozent zu.
Die US-amerikanischen Investmentgesellschaften TPG und Bain Capital gehörten zu den potenziellen Bietern für Qiagen, berichtete das "Manager Magazin" ohne Angabe von Quellen. Auch die Private-Equity-Gesellschaften KKR, EQT und Advent seien am Kauf des Unternehmens interessiert.
Schwung in die Übernahmedebatte brachte der Amtsantritt des neuen Vorstandsvorsitzenden Jonathan Pratt Anfang September. Dieser hatte in seiner vorherigen Funktion als Chef der Filtration Group den Verkaufspreis für den Hersteller von Filtrations- und Trenntechnologien in die Höhe getrieben. Nun erhofften sich die Anleger offensichtlich, dass der Verkaufsprozess von Qiagen voranschreitet, hieß es am Markt./la/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Qiagen Aktie
Die Qiagen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,89 % und einem Kurs von 25.723 auf Ariva Indikation (17. September 2026, 13:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Qiagen Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Qiagen zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,7605. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9900 %.
Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,00EUR. Von den letzten 2 Analysten der Qiagen Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten.
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Jonathan M. Pratt wird zum 01.09.26 neuer CEO bei Qiagen.
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-08/69391035-eqs-adhoc-qiagen-n-v-qiagen-ernennt-jonathan-m-pratt-zum-vorstandsvorsitzenden-022.htm
Ich bin, wie vermutlich der Markt auch, etwas hin- und hergerissen was die Frage angeht. Einerseits hat man einen CEO ernannt, der bei seinem letzten Job gerade einen Verkauf seines Unternehmens begleitet hat und der AR von Qiagen betont auch die strategischen Optionen weiter zu prüfen, andererseits ist die Ernennung eines neuen CEO tendenziell dämpfend was eine Übernahme angeht.
Mal sehen, wie lange sich noch der CEO-Wechsel hinzieht. Meiner Interpretation nach gibt es im AR genügend Druck auf das Management einen Verkauf herbeizuführen und dies wiederum blockiert die Installierung eines neuen CEO. Meine Prognose wäre derzeit wir sehen im September/Oktober eine Übernahmeofferte.
Ich habe mir gestern eine Aktienposition zugelegt. Maßgeblich waren dabei zwei Gründe.
Erstens ist die Aktie historisch gesehen relativ günstig bewertet. Zweitens besteht eine latente Übernahmefantasie.
Zu Punkt 1.) :
Für mich ist das EBITDA-Multiple eine der besten Kennziffern, um eine Aktie zu bewerten. Bezogen auf das aktuelle Kalenderjahr beträgt es ca. 10, für 2027 (sollten die Prognosen sich als richtig erweisen) bei gut 9. Historisch lagen sie immer deutlich höher. Auch das KGV ist derzeit relativ niedrig. Der Verschuldungsgrad ist sehr komfortabel.
Zu Punkt 2.) :