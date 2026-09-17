ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Daimler Truck auf 'Overweight'
- JPMorgan bestätigt Daimler Truck mit Overweight
- Positive Signale für schwere Lkw in Europa
- Nordamerika stärkt Margen im dritten Quartal
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Overweight" belassen. Gespräche auf der IAA Transportation in Hannover hätten positive Signale für den Absatz schwerer Lkw in Europa und Nordamerika ergeben, schrieb Analyst Jose Asumendi am Donnerstag. Er rechnet daher mit einem recht starken zweiten Halbjahr. Asumendis Highlight des Tages auf der Messe war Daimler Truck. Der Konzern dürfte dank eines stark verbesserten Geschäfts in Nordamerika bereits im dritten Quartal zweistellige Margen erzielen. Die Dynamik dürfte ins vierte Quartal herein sehr stark bleiben. Gegen starke chinesische Konkurrenz in Europa sieht sich Daimler-Truck-Chefin Karin Rådström mit dem eigenen Portfolio gut gerüstet./ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 00:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / 00:50 / BST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Daimler Truck Holding Aktie
Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,54 % und einem Kurs von 44,20 auf Tradegate (17. September 2026, 13:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Daimler Truck Holding Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Daimler Truck Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3500 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 50,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 63,00EUR was eine Bandbreite von -11,52 %/+42,92 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
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Daimler Truck erhält im zweiten Halbjahr einen klaren Rückenwind: Zoll‑Rückerstattungen wirken als unmittelbarer EBIT‑Boost, während der nordamerikanische Markt – der Profitkern des Konzerns – spürbar anzieht. Die Kombination aus Einmaleffekten und zyklischer Erholung stabilisiert die Marge und macht die obere Guidance‑Spanne von bis zu 4,1 Mrd. € plausibel. Parallel reduziert das neue US‑Werk strukturell zukünftigen Zolldruck und stärkt die lokale Wettbewerbsposition. Insgesamt entsteht ein belastbares Bild: kurzfristig höhere Gewinne, mittelfristig geringere politische Risiken und langfristig ein robusterer US‑Footprint. Der Ausblick bleibt damit klar positiv – Daimler Truck geht mit Rückenwind in H2 und setzt strategisch die richtigen Hebel für 2027...
Großaufträge im Visier: Soldaten sollen mehr Mercedes fahren
https://www.daimlertruck.com/fileadmin/user_upload/dokumente/investoren/hauptversammlungen/2026/Daimler_Truck-IR-HV-2026-Einberufung.pdf
- Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Die Daimler Truck Holding AG erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Bilanzgewinn in Höhe von € 4.406.045.629,93.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, diesen Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:
Ausschüttung einer Dividende in Höhe von € 1,90 je dividendenberechtigte Stückaktie € 1.454.640.758,10
Einstellung in andere Gewinnrücklagen € 2.000.000.000,00
Gewinnvortrag auf neue Rechnung € 951.404.871,83
Bilanzgewinn € 4.406.045.629,93
Der Anspruch auf Auszahlung der Dividende wird am 11. Mai 2026 fällig.
Bei der angegebenen Ausschüttungssumme sind die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses vorhandenen 765.600.399 dividendenberechtigten Stückaktien berücksichtigt. Die Gesellschaft hielt zu diesem Zeitpunkt keine eigenen Aktien.
Da sich bis zum Tag der Hauptversammlung die Anzahl der dividendenberechtigten Stückaktien aufgrund des laufenden Aktienrückkaufprogramms verändern wird, wird in der Hauptversammlung ein entsprechend angepasster Beschlussvorschlag zur Abstimmung gestellt, der voraussichtlich ab dem 5. Mai 2026 auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.daimlertruck.com/hv-2026 abrufbar ist. Dieser Beschlussvorschlag wird unverändert eine Dividende in Höhe von € 1,90 je dividendenberechtigte Stückaktie vorsehen.