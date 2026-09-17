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    ZenaTech wird als Lieferant für den kanadischen Defence Drone Initiative Marketplace ausgewählt und erweitert damit seine Geschäftschancen für die KI-gestützten autonomen Drohnenlösungen von ZenaDrone

    ZenaTech wird als Lieferant für den kanadischen Defence Drone Initiative Marketplace ausgewählt und erweitert damit seine Geschäftschancen für die KI-gestützten autonomen Drohnenlösungen von ZenaDrone
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Toronto, Ontario – 17. September 2026 / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“) – ein Anbieter von Technologielösungen, der sich auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS und Quantencomputing-Lösungen spezialisiert hat – gibt bekannt, dass das Unternehmen als qualifizierter Lieferant für den Defence Drone Initiative (DDI) Marketplace der kanadischen Regierung ausgewählt wurde. Mit dieser Qualifizierung zählt ZenaTech nun zum zugelassenen Lieferantenkreis der kanadischen Regierung. Damit ist der Weg zur Teilnahme an zukünftigen Ausschreibungen für Verteidigungs- und Sicherheitsdrohnen zur Unterstützung der kanadischen Streitkräfte und der kanadischen Küstenwache geebnet.

     

    „Dass wir für den kanadischen Defence Drone Initiative Marketplace ausgewählt wurden, ist ein wichtiger Meilenstein für unser wachsendes Verteidigungsgeschäft“, so Shaun Passley, Ph.D., CEO von ZenaTech. „Wir investieren seit Langem in autonome Drohnentechnik, KI, Fertigungstechnik sowie moderne Funktionen für reale Anwendungen auf Verteidigungs- und Regierungsebene. Es ist uns daher ein Bedürfnis zu zeigen, wie wir mit unseren ZenaDrone-Lösungen dazu beitragen können, Kanadas Ziel einer starken heimischen Branche für Drohnen und autonome Systeme zu verwirklichen. Wir sind bestrebt, unsere Technologie und unsere Fertigungskapazitäten laufend weiterzuentwickeln, damit sich ZenaDrone als wichtiger Lieferant von autonomen Drohnenlösungen für Kanada und seine verbündeten Regierungen positionieren kann.“

     

    Die von der kanadischen Regierung im Juli 2026 ins Leben gerufene Initiative für Verteidigungsdrohnen (Defence Drone Initiative) zielt darauf ab, die Entwicklung, Erprobung, Anpassung und Produktion unbemannter und autonomer Systeme zu forcieren und gleichzeitig die heimische Verteidigungsbranche Kanadas zu stärken. Die Qualifizierung im Rahmen des DDI Marketplace stellt keine Vergabe eines Beschaffungsvertrags dar, sondern versetzt ZenaTech lediglich in die Lage, sich auf entsprechende zukünftige Ausschreibungen, die über den Marketplace veröffentlicht werden, zu bewerben und daran teilzunehmen.

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