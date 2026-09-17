Novo Nordisk mit Milliarden-Deal: Kommt jetzt die Trendwende?

Für Orbis Medicines könnte die Zusammenarbeit bis zu 1,4 Milliarden US-Dollar wert sein. Darin enthalten sind eine Vorauszahlung sowie mögliche Zahlungen bei bestimmten Entwicklungs- und Vermarktungszielen. Zusätzlich erhält das Unternehmen gestaffelte Lizenzgebühren auf künftige Produktumsätze. Novo Nordisk will sich zudem strategisch an Orbis beteiligen.

Novo Nordisk will seine Pipeline mit einer neuen Technologie stärken. Nach der Ankündigung der Zusammenarbeit mit Anthropic hat der dänische Pharmakonzern nun eine strategische Kooperation mit Orbis Medicines vereinbart. Gemeinsam sollen neue orale Medikamente gegen kardiometabolische Erkrankungen entwickelt werden.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

KI soll Medikamente als Tablette ermöglichen

Orbis Medicines setzt auf die eigene nGen-Plattform. Sie verbindet generative künstliche Intelligenz mit automatisierter Hochdurchsatz-Chemie. Damit entwickelt und testet das Unternehmen synthetische Makrozyklen, die sich für die orale Einnahme eignen sollen.

"Die Zukunft der Entwicklung oraler biologischer Wirkstoffe liegt an der Schnittstelle zwischen KI, firmeneigenen experimentellen Makrozyklus-Datensätzen und automatisierter Chemie auf Weltklasseniveau", sagte Orbis-Chef Morten Graugaard. Gemeinsam mit Novo Nordisk wolle man eine neue Generation oraler Medikamente für kardiometabolische Erkrankungen ermöglichen.

Auch Novo Nordisk sieht Potenzial. "Orbis Medicines hat eine einzigartige Plattform für die Wirkstoffforschung im Bereich der Makrozyklen entwickelt, die fundiertes Fachwissen in der Makrozyklochemie mit KI-gestütztem Moleküldesign verbindet", sagte Brian Vandahl, Senior Vice President für Therapeutics Discovery bei Novo.

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Aktie bleibt trotz Milliarden-Deal fast unbewegt

Für die Novo-Nordisk-Aktie kommt die Kooperation zu einem schwierigen Zeitpunkt. Auf Tradegate notiert das Papier am Donnerstag zeitweise nur 0,07 Prozent höher bei 36,45 Euro (Stand 14:11 Uhr MESZ). Ein deutlicher Kurssprung nach Bekanntgabe des Milliarden-Deals bleibt damit bislang aus.

Die Aktie hat seit ihrem Rekordhoch von über 130 Euro im Juni 2024 massiv an Wert verloren.

Der Absturz hat mehrere Gründe. Novo Nordisk kämpft zunehmend mit dem Konkurrenten Eli Lilly um die Vorherrschaft im boomenden Markt für Abnehmmittel. Gleichzeitig belasteten schwächere Wachstumserwartungen für Wegovy und Ozempic sowie der Druck durch günstigere beziehungsweise selbst hergestellte GLP-1-Präparate. Auch die Pipeline sorgte für Enttäuschungen. Besonders die Studiendaten zum Hoffnungsträger CagriSema blieben hinter den Erwartungen zurück.

Der neue Milliarden-Deal liefert Novo Nordisk nun einen weiteren Ansatz, um die Medikamentenpipeline langfristig auszubauen. Ob daraus allerdings tatsächlich ein neuer Wachstumsschub und damit eine Trendwende für die Aktie entsteht, muss sich erst zeigen.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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