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    Kreml

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    Weitere Sanktionen erschweren Friedenslösung

    Für Sie zusammengefasst
    • Russland warnt vor neuen Hürden im Ukraine-Krieg
    • USA beschließen weitere Sanktionen gegen Moskau
    • Gesetz soll russische Öl- und Gasexporte bremsen
    Kreml - Weitere Sanktionen erschweren Friedenslösung
    Foto: Emphyrio - pixabay

    MOSKAU (dpa-AFX) - Russland warnt nach der Zustimmung des US-Kongresses zu weiteren Sanktionen vor zusätzlichen Hindernissen für eine Beendigung des Ukraine-Kriegs. Die Verhängung weiterer Sanktionen vonseiten der USA gegen Moskau werde die Bemühungen um eine Friedenslösung in der Ukraine definitiv erschweren, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow russischen Nachrichtenagenturen zufolge. Moskau verfolge den weiteren Verlauf.

    Nach dem Senat hat am Mittwochabend (US-Ortszeit) auch das US-Repräsentantenhaus für ein Sanktionsgesetz gestimmt, um Russland wegen seines seit mehr als viereinhalb Jahren andauernden Angriffskriegs gegen die Ukraine stärker unter Druck zu setzen. Neben direkten Strafmaßnahmen gegen russische Politiker und Firmen soll das Gesetz die russischen Öl- und Gas-Exporte stärker eindämmen, die für Moskaus Kriegskasse wichtig sind. Das Gesetz geht zur Unterzeichnung an US-Präsident Donald Trump, der zuvor bereits seine Zustimmung angedeutet hatte./ksr/DP/jha






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