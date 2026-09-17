Kreml
Weitere Sanktionen erschweren Friedenslösung
- Russland warnt vor neuen Hürden im Ukraine-Krieg
- USA beschließen weitere Sanktionen gegen Moskau
- Gesetz soll russische Öl- und Gasexporte bremsen
MOSKAU (dpa-AFX) - Russland warnt nach der Zustimmung des US-Kongresses zu weiteren Sanktionen vor zusätzlichen Hindernissen für eine Beendigung des Ukraine-Kriegs. Die Verhängung weiterer Sanktionen vonseiten der USA gegen Moskau werde die Bemühungen um eine Friedenslösung in der Ukraine definitiv erschweren, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow russischen Nachrichtenagenturen zufolge. Moskau verfolge den weiteren Verlauf.
Nach dem Senat hat am Mittwochabend (US-Ortszeit) auch das US-Repräsentantenhaus für ein Sanktionsgesetz gestimmt, um Russland wegen seines seit mehr als viereinhalb Jahren andauernden Angriffskriegs gegen die Ukraine stärker unter Druck zu setzen. Neben direkten Strafmaßnahmen gegen russische Politiker und Firmen soll das Gesetz die russischen Öl- und Gas-Exporte stärker eindämmen, die für Moskaus Kriegskasse wichtig sind. Das Gesetz geht zur Unterzeichnung an US-Präsident Donald Trump, der zuvor bereits seine Zustimmung angedeutet hatte./ksr/DP/jha
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Es ist aber kein unaufhaltsamer Ölschock.
An den Terminbörsen wird noch um 109 Dollar für das Barrel Brent gefeilscht. Wer jedoch wissen will, wie viel die globale Maschinerie tatsächlich für ihren Antrieb bezahlt, darf nicht auf die Bildschirme der Spekulanten schauen. Er muss an die Verladeterminals blicken.
Dort ist die Illusion längst verflogen:
Der physische Notstand: Wer heute echtes Rohöl auf ein Schiff laden will, zahlt 122 Dollar für Dated Brent, 121 Dollar für omanisches Rohöl und bis zu 131 Dollar für Murban aus den Emiraten. Eine Prämie von über 20 Dollar auf das Papier-Future zeigt: Die Lager sind leer, und Raffinerien zahlen buchstäblich jeden Preis für die sofortige Lieferung.
Der Mitteldestillat-Kollaps: Der Aufschlag für leichte Qualitäten wie Murban ist kein Zufall. Es fehlt an Diesel. US-Diesel bricht mit über 6 Dollar pro Gallone alle historischen Marken. Zusammen mit Crack-Spreads von 80 bis 90 Dollar schlägt das veredelte Fass für die Realwirtschaft mit rund 200 Dollar zu Buche.
Die Entkopplung: Die Notenbanken starren auf Termin-Indizes, während die Logistikketten, die Bagger und die Traktoren bereits mit 200-Dollar-Energie betankt werden.
Ein Finanzsystem kann Kurse über Monate mit Derivaten und 0-DTE-Strukturen glätten. Es kann aber keinen Treibstoff herbeidrucken, der nicht raffiniert wurde.
Der Ölpreisschock und der Raffinerieschock haben fusioniert. Die Differenz zwischen 109 Dollar auf dem Papier und 131 Dollar an der Pier ist das Preisschild für den Realitätsverlust der Märkte.
mich verwundert wieso du davon ausgehst das russland auf westliche technologie angewiesen ist beim wiederaufbau der zerstörten energieinfrastruktur.