E-Lkw ohne Fahrer: Lidl sorgt für Kurssprung bei Einride

Lidl liefert ohne Fahrer – und bei dem Technologiepartner Einride geht es an der Börse steil aufwärts. Nachdem die in Deutschland gehandelten Aktienzertifikate (ADR) am Mittwochmorgen zeitweise ein Plus von 18,75 Prozent verzeichneten, stehen sie am Donnerstagnachmittag immer noch mehr als fünf Prozent im Plus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

In Edermünde bei Kassel bringt ein kabinenloser Elektro-Lkw Waren vom Lidl-Verteilzentrum zu einer nahegelegenen Filiale. Laut Lidl ist es die erste Filialbelieferung dieser Art im deutschen Lebensmittelhandel auf öffentlichen Straßen. Das Kraftfahrt-Bundesamt hat den Betrieb auf SAE-Level 4 genehmigt. Gefahren wird in festgelegten Bereichen.

Der Lkw hat Platz für 15 Europaletten und fährt bis zu dreimal täglich. Damit übernimmt er auf dieser Route die komplette Belieferung mit Trockensortiment. Im viermonatigen Projekt können mehr als 3.000 Paletten transportiert werden. Lidl will damit auch erproben, wie sich der Fahrermangel abfedern lässt.

Für die deutsche Lkw-Branche hat dieses Signal Sprengkraft. Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer bewertet den Vorstoß gegenüber Bild als ernüchternd für die heimische Nutzfahrzeugindustrie: Ausgerechnet ein Discounter bringe zusammen mit einem schwedischen Technologieunternehmen die Innovation auf die Straße.

Der größere Hebel liegt im Filialnetz. Lidl verfügt in Deutschland über 39 Verwaltungs- und Warenverteilzentren sowie mehr als 3.250 Filialen. Bewährt sich die erste Strecke, soll an einem weiteren Standort schrittweise eine Route mit mehreren Stopps folgen.

Für Einride bietet das Projekt damit die Chance, seine Technik in einem großen Handelsnetz zu etablieren. Einen flächendeckenden Einsatz hat Lidl bislang jedoch nicht angekündigt. Erst muss sich der fahrerlose Lieferalltag auf der ersten Strecke bewähren.

Einride: Die Schweden hinter den Robo-Lkw

Das im Jahr 2016 in Stockholm gegründete Unternehmen Einride hat sich zum Ziel gesetzt, den Güterverkehr zu elektrifizieren und zu automatisieren. Zu diesem Zweck verbindet es elektrische Lkw, autonome Fahrtechnik, Ladeinfrastruktur und die eigene Softwareplattform Saga, um Transporte zu optimieren. Besonders auffällig sind die selbstfahrenden Lastwagen ohne Fahrerkabine. Einride ist in Europa, Nordamerika und dem Nahen Osten aktiv. Zu den Kunden und Partnern zählen unter anderem Lidl, PepsiCo, Heineken und GE Appliances.



Den Sprung an die US-Technologiebörse Nasdaq schaffte Einride im Juni 2026 durch die Fusion mit Legato Merger Corp III. Diese sogenannte SPAC war eine börsennotierte Mantelgesellschaft, die eigens für den Zusammenschluss mit einem operativen Unternehmen gegründet worden war. Damit nutzte der schwedische Spezialist für elektrische und autonome Lkw eine Alternative zum klassischen Börsengang.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion





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