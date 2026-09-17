Moderna Aktie weiter im Aufwärtstrend - 17.09.2026

Positive Vorzeichen bei Moderna: Der Kurs klettert um +5,18 % auf 133,54€. Die Moderna Aktie setzt ihren Lauf fort. Bereits am Vortag legte der Kurs um +1,93 % zu, heute kommt ein weiteres Plus von +5,18 % hinzu. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Moderna ist ein Pionier in der mRNA-Technologie mit einer starken Marktpräsenz durch seinen COVID-19-Impfstoff und einer vielversprechenden Pipeline für zukünftige Therapien.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer bereits seit drei Monaten in Moderna investiert ist, kann sich über eine Rendite von +166,46 % freuen - der heutige Anstieg reiht sich nahtlos ein.

Allein seit letzter Woche ist die Moderna Aktie damit um +14,68 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +131,90 %. Im Jahr 2026 gab es für Moderna bisher ein Plus von +396,01 %.

Moderna Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +14,68 % 1 Monat +131,90 % 3 Monate +166,46 % 1 Jahr +499,44 %

? wallstreetONLINE-Community zur Moderna Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 17.09.2026, 14:32 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Stabilisierung des erhöhten Moderna-Kurses nach dem Sprung vor vier Wochen und relative Stärke trotz schwachem Gesamtmarkt. Charttechnisch wird ein Dreieck beobachtet. Die hohe Leerverkaufsquote von rund 39 Mio. Aktien nährt Hoffnungen auf einen Short Squeeze. Die Wandelanleihe wird überwiegend positiv bewertet, trotz Kosten und möglicher Verwässerung erst oberhalb von 350 US-Dollar. Konferenzsignale und ein möglicher Grippeimpfstoff stärken die Zuversicht.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Moderna eingestellt.

Informationen zur Moderna Aktie

Es gibt 399 Mio. Moderna Aktien. Damit ist das Unternehmen 53,31 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Pfizer, Sanofi und Co.

Pfizer, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,15 %. Sanofi notiert im Plus, mit +0,58 %. Novavax notiert im Plus, mit +0,86 %. BioNTech legt um +0,72 % zu

Moderna Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob die Moderna Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Moderna Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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