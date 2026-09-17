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    Besonders beachtet!

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    BYD Aktie legt weiter zu - 17.09.2026

    Kursbewegung von +4,08 % bei BYD am 17.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - BYD Aktie legt weiter zu - 17.09.2026
    Foto: Robert - stock.adobe.com

    BYD ist ein chinesischer Technologiekonzern mit Fokus auf E-Mobilität und Batterietechnik. Hauptprodukte: Elektro- und Hybridautos, Batterien, Busse, Speicherlösungen, Halbleiter. BYD zählt zu den größten E-Auto-Herstellern weltweit, stark in China, expandiert global. Wichtige Konkurrenten: Tesla, VW, Toyota, Hyundai. USP: vertikal integrierte Wertschöpfung, eigene Batterien (Blade), Kosten- und Skalenvorteile.

    BYD Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 17.09.2026

    Die BYD Aktie konnte bisher um +4,08 % auf 9,1030 zulegen. Das sind +0,3570  mehr als am letzten Handelstag. Die BYD Aktie dreht damit ins Plus. Nach einem Rückgang von -0,95 % am Vortag erholt sich der Kurs heute deutlich und steht bei 9,1030. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Der heutige Anstieg bei BYD konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -2,98 % nicht vollständig ausgleichen.

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    Auf Wochensicht steht bei der BYD Aktie damit ein Gewinn von +5,26 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,37 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die BYD um -18,51 % verloren.

    BYD Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,26 %
    1 Monat -11,37 %
    3 Monate -2,98 %
    1 Jahr -27,80 %
    Stand: 17.09.2026, 14:33 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur BYD Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Diskrepanz zwischen BYDs operativer Expansion und dem schwachen Aktienkurs. Belastend wirken die verhaltene chinesische Autonachfrage, Margenrisiken durch aggressive Preise und ein insgesamt schwacher Markt. Positiv bewertet werden Europas Ausbaupläne, steigende Exporte, zusätzliche Transportkapazitäten sowie neue Geschäftsfelder und Batterietechnik. BYD gilt dabei als moderater bewertet als Tesla.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber BYD eingestellt.

    Zur BYD Diskussion

    Informationen zur BYD Aktie

    Es gibt 4 Mrd. BYD Aktien. Damit ist das Unternehmen 33,74 Mrd. € wert.

    Kehrt die Hoffnung nun wieder zurück?


    Die BYD-Aktie hat Anlegern in den vergangenen Monaten keine große Freude bereitet. Seit dem Frühjahr 2025 befindet sich der chinesische NEV-Hersteller in einem Abwärtstrend. Zwar gelang im Juli eine Erholung, doch seit Ende August bestimmen die Bären wieder das Geschehen. Am Donnerstag geht es für die Aktie aber um +2,5% auf 81,15 HK$ hinauf. Das […] The post BYD-Aktie: Kehrt die Hoffnung nun wieder zurück? first appeared on sharedeals.de.

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Toyota, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,34 %. Volkswagen (VW) Vz notiert im Plus, mit +2,39 %. Tesla notiert im Plus, mit +1,84 %. Xylem legt um +1,45 % zu NIO notiert im Plus, mit +0,48 %. Stellantis notiert im Plus, mit +4,13 %.

    BYD Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der BYD Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur BYD Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    BYD

    +5,04 %
    +5,26 %
    -11,37 %
    -2,98 %
    -27,80 %
    -11,35 %
    -4,76 %
    +326,28 %
    +3.680,66 %
    ISIN:CNE100000296WKN:A0M4W9
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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