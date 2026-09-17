ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Apple auf 'Overweight' - Ziel 340 Dollar
- JPMorgan bestätigt Apple mit Kursziel 340 Dollar
- Längere Lieferzeiten dämpfen Apples Nachfragesorgen
- iPhone-Pro-Kunden warten länger als vor einem Jahr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 340 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Der starke Anstieg der Vorlaufzeit bis zur Lieferung bereits verfügbarer neuer iPhone-Modelle dämpfe die Nachfragesorgen, schrieb Samik Chatterjee am Donnerstag nach der Auswertung aktueller Daten. Vor allem auf das aktuelle iPhone Pro müssten die Kunden länger warten als vor einem Jahr./rob/ag/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 00:43 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / 06:00 / EDT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Apple Aktie
Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,47 % und einem Kurs von 291,2 auf Tradegate (17. September 2026, 14:32 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Apple Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Apple zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 300,71USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 263,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 340,00USD was eine Bandbreite von -8,95 %/+17,71 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 340 US-Dollar
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