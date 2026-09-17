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    Rockstone News - Homerun Resources betritt mit der staatlichen CEITEC die Halbleiter-Arena

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    Brasilien baut seine Zukunft mit Siliziumkarbid

    Rockstone News - Homerun Resources betritt mit der staatlichen CEITEC die Halbleiter-Arena - Brasilien baut seine Zukunft mit Siliziumkarbid
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    Ein Bild, das Waschbecken, Kochgeschirr und Backzubehör, Im Haus, Küchengerät enthält. Automatisch generierte Beschreibung

     

    Ein Halbleiterwafer in der CEITEC-Anlage in Porto Alegre. (Quelle / CEITEC) / IRW-Press / Veröffentlichung im Auftrag von Homerun Resources Inc.

     

    Homerun Resources Inc. (TSX.V: HMR; WKN: A3CYRW) steigt technologisch eine Stufe höher. Der jüngste Schritt führt das Unternehmen in einen Bereich, der für die Zukunft der Leistungselektronik immer wichtiger wird: Siliziumkarbid-(SiC)-Substrate und -Wafer. Heute verkündete Homerun den Abschluss einer Absichtserklärung (MOU) mit CEITEC S.A., dem staatlichen brasilianischen Halbleiterunternehmen. Damit entsteht eine Brücke zwischen Homeruns Strategie auf der Materialseite und Brasiliens wachsendem Anspruch, eigene SiC-Fertigungskapazitäten aufzubauen.

     

    Laut Pressemitteilung soll die Zusammenarbeit auf die Entwicklung, Herstellung und Qualifizierung von SiC-Substraten und -Wafern für Halbleiteranwendungen ausgerichtet sein. Ziel ist es, zum Aufbau einer möglichst vollständigen heimischen SiC-Wertschöpfungskette in Brasilien beizutragen.

     

    Das größere Bild wird dabei immer klarer: Homerun blickt längst nicht mehr nur auf den Rohstoff im Boden, sondern auf den technologischen Weg, über den der eigene Silicansand letztlich den Zugang zur Halbleiterindustrie finden könnte.

     

    Besonders bedeutsam ist dabei, mit wem Homerun zusammenarbeitet. CEITEC ist ein staatliches Halbleiterunternehmen mit Sitz in Porto Alegre und dem brasilianischen Ministerium für Wissenschaft, Technologie und Innovation zugeordnet. Das Unternehmen verfügt bereits über eigene Halbleiter-Infrastruktur und wird derzeit als wichtiger Baustein für Brasiliens Einstieg in die nächste Generation der Leistungselektronik neu positioniert.

     

    Brasilien investiert bereits erhebliche öffentliche Mittel, um CEITEC für Wide-Bandgap-Halbleiter zu modernisieren, wobei SiC im Zentrum der Strategie steht. Ziel ist es, die heimische Halbleiterindustrie zu stärken, die Abhängigkeit von importierter Technologie zu verringern und einen größeren Teil der durch moderne Fertigung entstehenden Wertschöpfung im Land zu halten.

     

    Für Homerun entsteht damit eine wichtige Verbindung weiter unten in der Halbleiter-Wertschöpfungskette. Das Unternehmen trifft auf ein brasilianisches Umfeld, in dem SiC bereits als strategische Schlüsseltechnologie identifiziert wurde, Produktionskapazitäten ausgebaut werden und staatliche Unterstützung dabei hilft, eine Halbleiterindustrie mit zunehmender technologischer und industrieller Tiefe aufzubauen.

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