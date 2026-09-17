Plusvisionen-Analyse
BMW Aktie - Wende nach Bodenbildung?
Gelingt nach dem Absturz und der Bodenbildung die Wende bei der BMW-Aktie?
Derzeit müht sich die BMW-Aktie – es gibt nur noch Stämme (519000) – aus dem Kurs-Keller herauszukommen. Kann das gelingen? Als robust hat sich der Bereich um 57 Euro erwiesen, dort hat sich ein kleinerer charttechnischer Boden gebildet. Die nächsten Barrieren finden sich nun bei rund 64 und 67 Euro. Auch der Autobauer BMW befindet auf holpriger Fahrbahn, Mitte Juni wurde die Jahresprognose nach unten korrigiert. Aber die Börse blickt bekanntlich nach vorne. Weiterlesen
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