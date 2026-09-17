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    Besonders beachtet!

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    SUESS MicroTec Aktie legt zu - 17.09.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die SUESS MicroTec Aktie bisher um +2,49 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der SUESS MicroTec Aktie.

    Besonders beachtet! - SUESS MicroTec Aktie legt zu - 17.09.2026
    Foto: Business_Wire - picture-alliance/ dpa | Photo

    SÜSS MicroTec entwickelt Anlagen für die Mikrostrukturierung in der Halbleiter- und Mikrosystemtechnik (u.a. Mask-Aligner, Coater/Developer, Bonder). Fokus auf Advanced Packaging, MEMS und Compound-Semiconductors. Nischenplayer mit starker Technologieposition, v.a. in Lithografie und Waferbonding. Wichtige Wettbewerber: EV Group, Tokyo Electron, Canon. USP: Prozess-Know-how, Präzision, kundenspezifische Lösungen.

    Wie hat sich die SUESS MicroTec-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Die SUESS MicroTec Aktie notiert aktuell bei 68,00 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +2,49 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,65  entspricht. Die SUESS MicroTec Aktie setzt ihren Lauf fort. Bereits am Vortag legte der Kurs um +3,03 % zu, heute kommt ein weiteres Plus von +2,49 % hinzu. Setzt sich der positive Trend fort?

    Auf Sicht von drei Monaten bleibt SUESS MicroTec trotz des heutigen Kurssprungs mit -30,88 % im Minus.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die SUESS MicroTec Aktie damit um -8,02 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,16 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die SUESS MicroTec um +73,06 % gewonnen.

    SUESS MicroTec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,02 %
    1 Monat -19,16 %
    3 Monate -30,88 %
    1 Jahr +146,00 %
    Stand: 17.09.2026, 14:51 Uhr

    Informationen zur SUESS MicroTec Aktie

    Es gibt 19 Mio. SUESS MicroTec Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,29 Mrd. € wert.

    Analyst sieht KI-Abverkauf als Fehlalarm


    Bei Nvidia war in den vergangenen Tagen ordentlich Unruhe drin. Die neue Debatte über ein langsameres KI-Tempo hat Chipwerte kräftig durchgeschüttelt, gleichzeitig bleibt der Blick der Analysten erstaunlich positiv. Goldman Sachs sieht die Aktie weiter deutlich höher und auch andere Häuser bleiben bullish. Dazu kommt eine neue Meldung rund um Apple, die für Nvidia ziemlich […] The post Nvidia-Aktie: Analyst sieht KI-Abverkauf als Fehlalarm first appeared on sharedeals.de.

    So schlagen sich die Wettbewerber von SUESS MicroTec

    Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,44 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +3,55 %. ASML Holding notiert im Plus, mit +2,31 %.

    SUESS MicroTec Aktie jetzt kaufen?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die SUESS MicroTec Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur SUESS MicroTec Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    SUESS MicroTec

    +2,49 %
    -8,02 %
    -19,16 %
    -30,88 %
    +146,00 %
    +214,15 %
    +174,65 %
    +1.024,58 %
    +178,11 %
    ISIN:DE000A1K0235WKN:A1K023
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