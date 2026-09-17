Salesforce Aktie unter starkem Abgabedruck - 17.09.2026

Die Salesforce Aktie ist bisher um -2,49 % auf 213,00€ gefallen. Das sind -5,45 € weniger als am letzten Handelstag. Es bleibt ungemütlich für Salesforce: Nach einem Rückgang von -1,33 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -2,49 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Salesforce ist ein führender Anbieter von Cloud-CRM-Software. Kernprodukte: Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Commerce Cloud, Tableau, Slack. Fokus: Kundenbeziehungsmanagement, Datenanalyse, Automatisierung. Starke Marktstellung im Enterprise-SaaS. Wichtige Konkurrenten: Microsoft, SAP, Oracle, Adobe, HubSpot. USPs: breite CRM-Plattform, starkes Ökosystem, AppExchange, hohe Integrations- und Skalierbarkeit.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von Salesforce nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +57,58 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Salesforce Aktie damit um +5,13 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +30,11 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Salesforce -3,01 % verloren.

Salesforce Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +5,13 % 1 Monat +30,11 % 3 Monate +57,58 % 1 Jahr +9,08 %

Informationen zur Salesforce Aktie

Stand: 17.09.2026, 14:51 Uhr

Es gibt 823 Mio. Salesforce Aktien. Damit ist das Unternehmen 175,30 Mrd. € wert.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Salesforce mit einem Kursziel von 250 US-Dollar auf "Sector Perform" belassen. Rishi Jaluria kommt mit einem positiven Eindruck von der jährlichen Dreamforce-Konferenz des Softwarekonzerns mit der …

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salesforce mit einem Kursziel von 265 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Am Investorentag habe vor allem das Tempo des Umbruchs der Benutzeroberfläche in KI-Zeiten gestanden, schrieb Samik Chatterjee am …

Ausschüttungen, Renditen, Ex-Date: Diese Aktien stehen heute im Dividendenkalender ganz oben.

So schlagen sich die Wettbewerber von Salesforce

Adobe, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,69 %. Microsoft notiert im Plus, mit +1,10 %. Oracle notiert im Plus, mit +2,63 %. SAP ist heute unverändert

Lohnt sich ein Investment in die Salesforce Aktie?

Ob die Salesforce Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salesforce Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.