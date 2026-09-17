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    Besonders beachtet!

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    Technotrans Aktie gewinnt an Wert - 17.09.2026

    Am 17.09.2026 ist die Technotrans Aktie, bisher, um +3,19 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Technotrans Aktie.

    Besonders beachtet! - Technotrans Aktie gewinnt an Wert - 17.09.2026

    Technotrans ist ein Spezialist für Flüssigkeits- und Thermomanagement, u.a. für Druckindustrie, E-Mobilität, Medizintechnik und Laser. Kernprodukte: Kühl- und Temperiersysteme, Filtrations- und Dosiertechnik, Services. Starke Nischenposition in anspruchsvollen Industrieanwendungen. Wichtige Wettbewerber: Rittal, Pfannenberg, Güntner, Parker. USP: hohe Spezialisierung, kundenspezifische Systemlösungen, Branchenfokus auf Zukunftsmärkte.

    Technotrans Aktie: Diese Performance-Daten sind heute relevant - 17.09.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Technotrans Aktie. Mit einer Performance von +3,19 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Damit gelingt der Technotrans Aktie die Trendwende: Auf das Minus von -0,88 % am Vortag folgt heute ein Plus von +3,19 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Der heutige Anstieg bei Technotrans konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -9,50 % nicht vollständig ausgleichen.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +3,37 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,77 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Technotrans um -18,79 % verloren.

    Technotrans Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,37 %
    1 Monat -3,77 %
    3 Monate -9,50 %
    1 Jahr +10,20 %
    Stand: 17.09.2026, 14:51 Uhr

    Informationen zur Technotrans Aktie

    Es gibt 7 Mio. Technotrans Aktien. Damit ist das Unternehmen 201,36 Mio. € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Alfa Laval, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,44 %. GEA Group notiert im Plus, mit +1,39 %. Parker-Hannifin notiert im Plus, mit +1,67 %. Eaton legt um +1,87 % zu

    Technotrans Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Technotrans Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Technotrans Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Technotrans

    +3,19 %
    +3,37 %
    -3,77 %
    -9,50 %
    +10,20 %
    +46,74 %
    -3,10 %
    +21,41 %
    +5,54 %
    ISIN:DE000A0XYGA7WKN:A0XYGA
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