Hochtief Aktie mit kräftigem Kursplus - 17.09.2026

Die Anleger von Hochtief dürfen sich über ein Kursplus von +3,81 % freuen. Die Aktie notiert aktuell bei 398,20€. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,02 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Hochtief Aktie. Nach einem Plus von +2,02 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 398,20€, mit einem Plus von +3,81 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Hochtief ist ein internationaler Bau- und Infrastrukturdienstleister mit Fokus auf Verkehrs-, Energie- und Sozialinfrastruktur sowie PPP-/Konzessionsprojekte. Kernleistungen: Planung, Bau, Betrieb großer Infrastruktur, v.a. über Turner (USA) und CIMIC (Australien). Starke Marktstellung in USA/Australien. Wichtige Wettbewerber: Vinci, ACS, Strabag, Skanska. USP: hohe Großprojekt- und PPP-Expertise, globale Präsenz, starke US-Position.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Hochtief Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -21,42 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Hochtief Aktie damit um -12,05 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,69 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Hochtief +14,44 % gewonnen.

Hochtief Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -12,05 % 1 Monat -12,69 % 3 Monate -21,42 % 1 Jahr +65,61 %

Informationen zur Hochtief Aktie

Stand: 17.09.2026, 14:52 Uhr

Es gibt 78 Mio. Hochtief Aktien. Damit ist das Unternehmen 30,94 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Im KI-Bereich gibt es am Donnerstag keine einheitliche Kursrichtung. Während viele Aktien europäischer Profiteure dieses Megatrends gefragt waren, darunter Siemens Energy und Hochtief , gehörten die Chiphersteller Infineon und STMicroelectronics …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Bouygues, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,94 %. Skanska (B) notiert im Plus, mit +1,48 %. Vinci notiert im Plus, mit +1,12 %.

Hochtief Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Hochtief Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Hochtief Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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