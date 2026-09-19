Milliarden-Bewertungen, aber kaum Umsatz: Das steckt hinter dem KI-Hype

Demnach erzielen alle chinesischen KI-Modelle zusammen lediglich rund 10 Prozent der wiederkehrenden Umsätze von OpenAI und Anthropic . Grundlage sind Schätzungen zum sogenannten "Annual Recurring Revenue" (ARR). Dabei wird ein aktueller Monatsumsatz auf ein Jahr hochgerechnet.

Chinas KI-Modelle gewinnen rasant an Nutzern. Beim Geldverdienen können die Anbieter mit ihren US-Rivalen aber offenbar noch nicht mithalten. Das zeigt eine Analyse der US-Forschungsgruppe Rhodium Group.

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Unter den großen chinesischen Anbietern kommt DeepSeek laut Rhodium auf einen ARR von 500 Millionen US-Dollar. MiniMax erreicht 800 Millionen US-Dollar, Moonshot rund 1 Milliarde US-Dollar. Z.ai meldete laut einem von CNBC eingesehenen Gespräch mit Investoren am Mittwoch einen ARR von 1,8 Milliarden US-Dollar.

Auch ByteDance und Alibaba liegen deutlich unter den US-Konkurrenten. Rhodium schätzt den ARR von ByteDance auf 4 Milliarden US-Dollar und den von Alibaba auf 2,4 Milliarden US-Dollar. OpenAI kommt dagegen allein auf 40 Milliarden US-Dollar, Anthropic sogar auf 65 Milliarden US-Dollar.

Bewertungen werfen Fragen auf

Gemessen am Umsatz erscheinen die Bewertungen der chinesischen KI-Start-ups laut Rhodium besonders hoch. Bei Moonshot und DeepSeek liegen die geschätzten Bewertungs-Umsatz-Verhältnisse demnach bei 50 beziehungsweise 163. Zum Vergleich: Bei OpenAI sind es 34, bei Anthropic 21.

Die Analysten bezeichnen die Bewertungen von Moonshot und DeepSeek gemessen am Umsatz derzeit als "exorbitant".

Gleichzeitig rückt der Kapitalmarkt stärker in den Fokus. Anthropic soll Reuters zufolge bereits im kommenden Monat einen Börsengang in den USA anstreben. OpenAI hat seine Pläne laut CNBC auf das kommende Jahr verschoben. Moonshot soll vertraulich einen Börsengang in Hongkong vorbereiten. Auch DeepSeek arbeitet Berichten zufolge an einem möglichen Listing.

China holt beim Umsatz auf

Allerdings basieren die Zahlen von Rhodium auf den zuletzt verfügbaren Daten aus den Sommermonaten. Seitdem könnte sich das Bild weiter verändert haben. Z.ai erwartet inzwischen einen ARR von 3 Milliarden US-Dollar zum Jahresende. Zuvor hatte das Unternehmen mit 2,4 Milliarden US-Dollar gerechnet.

Ein weiteres Problem für chinesische KI-Labore ist das Geschäftsmodell. Viele Modelle sind quelloffen und können von Drittanbietern selbst betrieben werden. Dadurch fließt ein Teil der Umsätze nicht direkt an die Entwickler.

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Logan Wright von Rhodium sieht deshalb eine Finanzierungslücke. "Die Finanzierungslücke bedeutet, dass es für chinesische Pionierlabore im Bereich der KI weitaus schwieriger sein wird, nachhaltig zu wachsen", sagte er gegenüber CNBC. Sie seien stark von einem günstigen Umfeld an den Aktienmärkten abhängig. Staatliche Unterstützung habe bislang vor allem beim Ausbau der Hardware geholfen.

Laut Rhodium stammten mehr als 60 Prozent der Investitionen in chinesische KI-Chips und Server von staatsnahen Akteuren. Gleichzeitig zeigen die Kurse, wie volatil der Markt ist. Z.ai hat nach einem starken Sommer seine Gewinne wieder weitgehend abgegeben. Auch die Aktie von MiniMax kämpft zuletzt darum, ihre Kursgewinne seit dem Börsengang zu halten.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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