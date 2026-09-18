Eau Claire rückt mit neuen Bohrergebnissen näher an die PFS

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Fury Gold Mines Limited! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Fury Gold Mines Limited. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 18.09.2026, 5:30 Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Gold bleibt ein wichtiger Schutzbaustein in einem volatilen Marktumfeld. Der Goldpreis notiert aktuell bei rund 4.300 US-Dollar je Unze. Gleichzeitig belasteten höhere Renditen, ein festerer US-Dollar und Erwartungen an die US-Geldpolitik das Sentiment. Genau an dieser Schnittstelle positioniert sich Fury Gold Mines Limited (WKN: A2QFEP). Das kanadische Unternehmen verfügt mit Eau Claire in Québec über sein zentrales Goldprojekt und arbeitet an der Überführung eines Teils der abgeleiteten Ressourcen in höherwertige Kategorien.

Die Investmentthese ist damit klar umrissen: weitere Bohrergebnisse, eine aktualisierte Ressourcenschätzung und die geplante Pre-Feasibility Study sollten die technische Beurteilung von Eau Claire schrittweise verbessern.

Eau Claire: Ressourcenbasis in Québec

Fury Gold Mines (WKN: A2QFEP) hält 100 % am Eau-Claire-Projekt in der Eeyou-Istchee-/James-Bay-Region im Norden Québecs. Die Liegenschaft umfasst mehr als 24.000 Hektar und liegt rund 57 Kilometer südlich der Éléonore-Mine von Newmont. Das Vorkommen befindet sich etwa 2,5 Kilometer von einer Hydro-Québec-Service-Straße entfernt, das Camp liegt nur rund fünf Kilometer vom permanenten Straßennetz und etwa zehn Kilometer nordöstlich des Wasserkraftwerks Eastmain 1.

Quelle: Fury Gold Mines

Die kombinierte Mineralressourcenschätzung für Eau Claire und Percival hat den Stichtag 10. Mai 2024. Sie weist 1,16 Millionen Unzen Gold in der Kategorie Gemessen & Angezeigt mit durchschnittlich 5,64 g/t sowie 723.000 Unzen Vermutet mit 4,13 g/t aus.

Neue Bohrdaten zielen auf Ressourcenumwandlung

Die am 25. August 2026 veröffentlichten Ergebnisse stammen aus dem Phase 2-Programm. Fury hatte zu diesem Zeitpunkt 35 Bohrungen über insgesamt 15.047 Meter abgeschlossen, fünf Bohrungen wurden aufgegeben. Für 22 Bohrungen über 11.423 Meter lagen bereits Analysenergebnisse vor. Das gesamte Programm ist auf etwa 15.000 bis 25.000 Meter ausgelegt und soll vor allem abgeleitete Ressourcen in höherwertige Kategorien überführen sowie die angezeigte Ressource erweitern.

Der wichtigste neue Abschnitt stammt aus Bohrloch 26EC-125: 14,41 g/t Gold über 3,92 Meter sowie weitere 7,74 g/t über 1,96 Meter. Weitere Ergebnisse lieferten unter anderem 26EC-120 mit 5,07 g/t über 6,00 Meter, einschließlich 10,20 g/t über 1,00 Meter, sowie 26EC-118 mit 4,49 g/t über 2,94 Meter und 7,74 g/t über 1,96 Meter. Alle in der August-Meldung berichteten Bohrungen zielten auf Bereiche, die zuvor als Inferred Resources klassifiziert waren.

Quelle: Fury Gold Mines Limited

Fury wertet die Ergebnisse als Hinweis auf eine anhaltende Kontinuität der Goldmineralisierung.Beim bereits im Juli gemeldeten Bohrloch 26EC-115 wurden in der August-Meldung zudem weitere abschließende Analysedaten von 2,88 g/t über 8,00 Meter und 4,19 g/t über 4,00 Meter veröffentlicht.

PEA liefert wirtschaftlichen Rahmen

Im September 2025 veröffentlichte Fury eine Preliminary Economic Assessment (PEA) für Eau Claire. Im Base Case mit Verarbeitung vor Ort, einem angenommenen Goldpreis von 2.400 US-Dollar je Unze und einem Diskontsatz von fünf Prozent ergaben sich ein After-Tax-NPV5 von 554 Millionen CAD und eine After-Tax-IRR von 41 %. Die Studie unterstellte 834.000 Unzen gewonnenes Gold über eine elfjährige Minenlaufzeit, durchschnittlich rund 76.000 Unzen pro Jahr, einen Life-of-Mine-AISC von 1.140 US-Dollar je Unze und ein Anfangskapital von 217 Millionen CAD.

Die PEA untersuchte außerdem ein Hybrid- und ein Toll-Milling-Szenario. Deren ausgewiesene After-Tax-NPV5 lagen bei 610 beziehungsweise 639 Millionen CAD, die IRR betrug 53 beziehungsweise 84 %.

Fury arbeitet seit 2026 an Umweltbasisdaten und weiteren metallurgischen Untersuchungen. SGS Geological Services und BBA Consultants wurden mit technischen Teilbereichen beauftragt. Eine PFS soll 2027 folgen. Bis dahin bleiben Ressourcenumwandlung, technische Modellierung, Genehmigungen und die Finanzierung wesentliche Meilensteine.

Committee Bay: zweites Goldstandbein mit Potenzial

Committee Bay in Nunavut ergänzt Eau Claire. Fury hält 100 % am Projekt, wobei eine 1% Net-Smelter-Royalty auf dem gesamten Projekt sowie zusätzlich 1,5 %-NSR auf einem kleineren Teilgebiet bestehen. Die Landposition umfasst mehr als 235.000 Hektar entlang eines rund 300 Kilometer langen Greenstone Belt und liegt etwa 180 Kilometer nordöstlich der Meadowbank-Mine von Agnico Eagle.

Im Mittelpunkt steht die Three-Bluffs-Lagerstätte. Die am 11. September 2023 wirksame Ressourcenschätzung umfasst rund 524.000 Unzen Gold in der Kategorie Angezeigt mit 7,85 g/t sowie rund 720.000 Unzen in der Kategorie Abgeleitet mit 7,63 g/t. Auch diese Werte sind Mineral Resources und keine Reserven.

Das 2026 laufende Bohrprogramm umfasst etwa 5.000 Meter und konzentriert sich auf Three Bluffs und das nahegelegene Antler-Ziel. Bei Antler sollen unter anderem historische Abschnitte aus den Bohrlöchern 16AN044 mit 9,9 Meter bei 3,19 g/t Gold und 11AN042 mit 13,0 Meter bei 4,0 g/t Gold entlang des Streichens und in der Tiefe überprüft werden. Die Ergebnisse sollen in eine künftige aktualisierte Ressourcenschätzung einfließen.

Lithium bleibt zusätzliche Optionalität

Auf dem Elmer-East-Projekt verfügt Fury Gold Mines (WKN: A2QFEP) mit Ninaaskumuwin über eine spodumenhaltige Lithium-Entdeckung. Die im Juni 2026 gemeldeten metallurgischen Tests zeigten bei einer einzelnen DMS-Stufe ein potenzielles Direct-Shipping-Ore-Konzentrat mit 6,024 % Lithiumoxid und 76,66 % Lithium-Recovery, rund 22,97 % der Masse gingen in das Konzentrat. Das Lithiumthema ergänzt die Goldstory, ist aktuell aber nicht der zentrale Wertanker.

Von Fury Gold Mines bezahlte Anzeige! Wir veröffentlichen diesen bezahlten und von Commodity-TV produzierten Beitrag im Auftrag von Fury Gold Mines.

Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/fury-gold-mines-working-towards-a-pf ...

Fazit: Die nächsten Meilensteine zählen

Fury Gold Mines (WKN: A2QFEP) verfügt mit Eau Claire über ein fortgeschrittenes Gold-Asset in einem etablierten kanadischen Bergbauraum. Die neue Bohrkampagne liefert weitere Daten für die Ressourcenumwandlung, während Committee Bay zusätzliche Explorationsbreite bietet und Ninaaskumuwin eine Lithiumoption darstellt.

Für die weitere Einordnung sind nun folgende Schritte entscheidend: die ausstehenden Analysen und deren Einbindung in ein aktualisiertes Ressourcenmodell, der Fortschritt der Umwelt- und Metallurgiearbeiten, die geplante PFS für Eau Claire im Jahr 2027 sowie die Finanzierung und Genehmigungsfähigkeit einer möglichen späteren Entwicklung. Mit dem sukzessiven Erreichen dieser Meilensteine könnte sich das Projektprofil von Eau Claire weiter verbessern, und der Aktie deutlichen Bewertungsspielraum geben.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,

Ihr Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick:

Unsere Homepage: https://www.resource-capital.ch/de/

Interessante und exklusive Videos und Interviews: https://www.rohstoff-tv.com/, https://www.commodity-tv.com/ und https://www.youtube.com/@SwissResourceCapitalAG

Alle kostenlosen Rohstoff-Reports: https://www.rohstoff-reports.com/

Anmeldung zu unseren Roadshows: https://www.european-roadshows.com/de/

SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Quellen

Fury Gold Mines – Eau Claire

Fury Gold Mines – Committee Bay

Fury – Bohrergebnisse Eau Claire, 25.08.2026

Fury – PEA Eau Claire, 02.09.2025

Fury – Ninaaskumuwin-Metallurgie, 23.06.2026

BCSC – Promotional Communications about Companies

§ 85 WpHG

§ 86 WpHG

Delegierte Verordnung (EU) 2016/958

Anzeige / Werbung – Transparenz- und Risikohinweise

Auftraggeber und Charakter: Dieser Beitrag ist eine entgeltliche Anzeige beziehungsweise Marketing- und Kommunikationsmitteilung im Auftrag von Fury Gold Mines Limited. Er ist keine unabhängige Finanzanalyse, keine Anlageberatung, keine individuelle Anlageempfehlung und keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren. Eine Prüfung der persönlichen Verhältnisse, Anlageziele, Kenntnisse, Erfahrungen oder Risikotragfähigkeit der Leser findet nicht statt.

Ersteller, Autor und Verantwortlicher: Ersteller ist die SRC swiss resource capital AG. Autor ist ein freier Journalist. Verantwortlich im Sinne des § 18 Abs. 2 MStV ist Marc Ollinger, CEO der SRC swiss resource capital AG, c/o SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 14, 6300 Zug, Schweiz.

Vergütung und Interessenkonflikte: Die SRC swiss resource capital AG unterhält mit Fury Gold Mines Limited einen entgeltlichen IR-/Kommunikationsvertrag. Die Vergütung ist nicht von der Kursentwicklung und nicht vom Eintritt eines bestimmten operativen oder finanziellen Erfolgs abhängig. Der Autor wird für seine Tätigkeit als freier Journalist vergütet. Der Autor hält keine Aktien, Optionen, Warrants, sonstigen Derivate oder Leerverkaufspositionen von Fury Gold Mines. Die SRC hält keine Netto-Position von 0,5 % oder mehr in Fury; Fury Gold Mines hält keine Beteiligung von mindestens 5 % an der SRC. Weitere relevante finanzielle Interessen sowie Market-Making- oder Investmentbanking-Beziehungen zu Fury sind nach den zugrunde gelegten Angaben nicht bekannt.

Quellen und Methodik: Die Darstellung basiert auf öffentlichen Unternehmensmitteilungen von Fury Gold Mines Limited, den dort genannten technischen Berichten nach NI 43-101, Ressourcenschätzungen, der PEA für Eau Claire und metallurgischen Testberichten. Die technischen Angaben wurden den Originalquellen entnommen und von den jeweils benannten Qualified Persons geprüft beziehungsweise freigegeben. Die SRC hat keine eigene Ressourcenschätzung, Bohrdatenprüfung, metallurgische Untersuchung, Machbarkeitsstudie oder Unternehmensbewertung durchgeführt.

Studien und zukunftsgerichtete Aussagen: Die PEA-Kennzahlen sind Studienwerte auf Basis von Annahmen und keine Garantie für die künftige wirtschaftliche Entwicklung. Aussagen zu Bohrprogrammen, Ressourcenumwandlung, Studien, Genehmigungen, Finanzierung, Produktion, Kosten und Projektentwicklung sind zukunftsgerichtet. Sie beruhen auf gegenwärtigen Erwartungen und können sich wesentlich ändern. Tatsächliche Ergebnisse können abweichen; Leser sollten sich nicht unangemessen auf solche Aussagen verlassen.

Mineral Resources und Risiken: Mineral Resources sind keine Mineral Reserves und haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Lebensfähigkeit. Inferred Resources dürfen nicht unmittelbar in Mineral Reserves umgewandelt werden. Investitionen in Explorations- und Entwicklungsunternehmen können zu erheblichen Verlusten bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Wesentliche Risiken betreffen insbesondere Rohstoffpreise, Wechselkurse, Geologie, Bohrungen, Metallurgie, Ressourcenklassifikation, Verwässerung, Finanzierung, Liquidität, Kosten, Infrastruktur, Lieferketten, Genehmigungen, Umwelt, Rekultivierung, indigene Rechte, lokale Gemeinschaften, politische und rechtliche Rahmenbedingungen.

Regulatorischer Hinweis: Die Kennzeichnung und Offenlegung orientieren sich an den Transparenzanforderungen für Investment Recommendations nach Art. 20 MAR, der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958, §§ 85 und 86 WpHG sowie den von der British Columbia Securities Commission veröffentlichten Grundsätzen für Promotional Communications. BaFin und BCSC haben diesen Beitrag weder geprüft noch gebilligt. Dieser Hinweis ist keine Rechtsberatung.

Aktualität: Redaktionsstand ist der 15.09.2026. Es besteht keine Verpflichtung, den Beitrag nach der Veröffentlichung fortlaufend zu aktualisieren. Änderungen der Unternehmens-, Projekt-, Markt- oder Rechtslage können einzelne Aussagen später überholen.

Einsatz KI-gestützter Systeme: Bei Recherche, Auswertung, Strukturierung und sprachlicher Bearbeitung können KI-gestützte Systeme als redaktionelle Hilfsmittel eingesetzt werden. Die redaktionelle Verantwortung für den veröffentlichten Beitrag liegt bei der SRC swiss resource capital AG. KI-Systeme ersetzen weder die Prüfung der zugrunde liegenden Quellen noch eine unabhängige fachliche, technische, rechtliche oder finanzielle Prüfung.

Keine Gewähr / Haftungsausschluss: Alle Informationen wurden nach bestem Wissen und mit journalistischer Sorgfalt zusammengestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität sämtlicher Angaben wird nicht übernommen. Eine Haftung wird – soweit gesetzlich zulässig – ausgeschlossen. Dies gilt nicht für Schäden, die auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Handeln beruhen, für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, für zwingende gesetzliche Haftungstatbestände sowie für Schäden aus der Verletzung wesentlicher Pflichten. Bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Pflichten ist die Haftung auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden begrenzt. Für Inhalte verlinkter externer Internetseiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. Es gilt ergänzend der allgemeine Disclaimer der SRC swiss resource capital AG.

Keine Anlageberatung. Keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.

Diese Veröffentlichung ist urheberrechtlich geschützt. Eine vollständige oder auszugsweise Vervielfältigung bedarf der vorherigen Zustimmung des Rechteinhabers. Die Veröffentlichung stellt insbesondere kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar.

Urheberrecht und Verbreitungsbeschränkungen:

Diese Veröffentlichung ist urheberrechtlich geschützt. Eine vollständige oder auszugsweise Vervielfältigung, Weitergabe oder kommerzielle Nutzung bedarf der vorherigen Zustimmung des Rechteinhabers.

Diese Veröffentlichung stellt insbesondere kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Eine Verbreitung in Rechtsordnungen, in denen eine solche Verbreitung gesetzlich unzulässig ist, ist nicht gestattet.