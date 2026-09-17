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    Besonders beachtet!

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    Deutsche Bank Aktie heute im Plus (34,10€) - 17.09.2026

    Die Deutsche Bank Aktie notiert am 17.09.2026 mit +1,93 % im Plus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Deutsche Bank Aktie heute im Plus (34,10€) - 17.09.2026
    Foto: Claudia Nass - stock.adobe.com

    Die Deutsche Bank ist ein globales Universalinstitut mit Fokus auf Investmentbanking, Firmen- und Privatkundengeschäft sowie Asset Management. Hauptleistungen: Finanzierung, Handel, Zahlungsverkehr, Vermögensverwaltung. Marktstellung: führend in Deutschland, bedeutend in Europa, global im Investmentbanking. Konkurrenten: JPMorgan, Goldman Sachs, UBS, BNP Paribas, Commerzbank. USP: starke Deutschland-Präsenz, Corporate- & FX-Kompetenz.

    Deutsche Bank Aktie im Überblick: Zahlen und Fakten vom 17.09.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Deutsche Bank Aktie. Mit einer Performance von +1,93 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Die Deutsche Bank Aktie dreht damit ins Plus. Nach einem Rückgang von -0,09 % am Vortag erholt sich der Kurs heute deutlich und steht bei 34,10. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

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    Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +12,49 % bei Deutsche Bank.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Bank Aktie damit um -3,49 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,18 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Deutsche Bank einen Anstieg von +2,55 %.

    Deutsche Bank Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,49 %
    1 Monat +1,18 %
    3 Monate +12,49 %
    1 Jahr +9,24 %
    Stand: 17.09.2026, 14:54 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Bank Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang der Deutschen Bank, der stärker ausfällt als bei Commerzbank und UniCredit. Als Ursachen werden Ölpreisanstieg, Krieg, Inflations- und Zinssorgen, mögliche Kreditausfälle sowie Warnungen vor einem schwächeren Investmentbanking genannt. Diskutiert werden zudem hohe Volatilität, Marktüberreaktionen und Erholungschancen bis 38–40 Euro.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Bank eingestellt.

    Zur Deutsche Bank Diskussion

    Informationen zur Deutsche Bank Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Deutsche Bank Aktien. Damit ist das Unternehmen 65,17 Mrd. € wert.

    Deutsche Bank öffnet Krypto-Tresor: Neuer Verwahrservice kommt


    Noch in diesem Jahr will die Deutsche Bank eine Krypto-Verwahrung für institutionelle Kunden in Europa starten. Bitcoin und Ethereum machen den Anfang.

    Mehrheit wünscht sich mehr Möglichkeiten


    Kann man da mit Karte zahlen? Besser noch schnell zum Geldautomaten! - Insbesondere im Restaurant, im Supermarkt und im Einzelhandel wollen die meisten Menschen auf dieses Szenario lieber verzichten. Bei einer YouGov-Umfrage gaben 72 Prozent der …

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Deutsche Bank?

    Barclays, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,94 %. BNP Paribas (A) notiert im Plus, mit +1,71 %. HSBC Holdings notiert im Plus, mit +1,27 %. Commerzbank legt um +1,09 % zu UBS Group notiert im Plus, mit +0,76 %.

    Deutsche Bank Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Deutsche Bank Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Deutsche Bank Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Deutsche Bank

    +1,58 %
    -3,49 %
    +1,18 %
    +12,49 %
    +9,24 %
    +230,14 %
    +202,93 %
    +214,56 %
    +25,67 %
    ISIN:DE0005140008WKN:514000
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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