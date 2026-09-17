Commerzbank Aktie steigt auf 41,68€ - 17.09.2026

Die Commerzbank Aktie kann am heutigen Handelstag um +1,09 % auf 41,68€ zulegen. Das sind +0,45 € mehr als am letzten Handelstag. Damit gelingt der Commerzbank Aktie die Trendwende: Auf das Minus von -2,67 % am Vortag folgt heute ein Plus von +1,09 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Die Commerzbank ist eine führende Geschäftsbank in Deutschland, spezialisiert auf den Mittelstand. Sie bietet umfassende Bankdienstleistungen an und hat eine starke Marktstellung im Firmenkundengeschäft. Hauptkonkurrenten sind Deutsche Bank und DZ Bank. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind die starke Kundenbindung im Mittelstand und innovative digitale Lösungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Commerzbank über einen Zuwachs von +14,28 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Commerzbank Aktie damit um -1,50 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,85 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Commerzbank +16,01 % gewonnen.

Commerzbank Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -1,50 % 1 Monat +4,85 % 3 Monate +14,28 % 1 Jahr +30,11 %

Informationen zur Commerzbank Aktie

Stand: 17.09.2026, 14:54 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Commerzbank Aktien. Damit ist das Unternehmen 46,96 Mrd. € wert.

EQS Voting Rights Announcement: Commerzbank Aktiengesellschaft Commerzbank AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 17.09.2026 / 09:51 CET/CEST …

Die Commerzbank-Aktie notiert bei rund 41,45 € und damit trotz des jüngsten Rücksetzers nicht weit vom Rekordhoch entfernt. Operativ läuft es hervorragend: CEO Bettina Orlopp bekräftigte auf einer Barclays-Konferenz nicht nur die Jahresziele, sondern stellte für 2027 zusätzlichen Rückenwind beim Zinsüberschuss in Aussicht. Gleichzeitig zeigt der Analystenkonsens, dass die hohen Erwartungen inzwischen größtenteils im Kurs […] The post Commerzbank-Aktie: 46 € möglich – aber kaum noch Luft? first appeared on sharedeals.de.

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So schlagen sich die Wettbewerber von Commerzbank

BNP Paribas (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,71 %. Banco Santander notiert im Plus, mit +2,31 %. Deutsche Bank notiert im Plus, mit +1,88 %. ING Group legt um +1,75 % zu UniCredit notiert im Plus, mit +1,12 %.

Commerzbank Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob die Commerzbank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Commerzbank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.