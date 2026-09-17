Mercedes-Benz Group Aktie steigt - 17.09.2026

Die Anleger von Mercedes-Benz Group dürfen sich über ein Kursplus von +1,75 % freuen. Die Aktie notiert aktuell bei 46,13€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Mercedes-Benz Group Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,74 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 46,13€, mit einem Plus von +1,75 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Die Mercedes-Benz Group ist ein Premium-Automobilhersteller mit Fokus auf Pkw, Vans und Mobilitäts-/Finanzdienstleistungen. Kern sind Luxus- und E-Modelle der Marke Mercedes-Benz. Stark in Europa, China und USA, hohe Preissetzungsmacht. Wichtige Konkurrenten: BMW, Audi, Tesla, Lexus. Mögliche USPs: starke Marke, Sicherheits- und Technikimage, breites Luxus-Portfolio, globale Service- und Vertriebsstruktur.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Anstieg bei Mercedes-Benz Group konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -4,12 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Mercedes-Benz Group Aktie damit um -2,49 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,98 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -24,10 % verloren.

Mercedes-Benz Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,49 % 1 Monat -0,98 % 3 Monate -4,12 % 1 Jahr -11,13 %

Informationen zur Mercedes-Benz Group Aktie

Stand: 17.09.2026, 14:54 Uhr

Es gibt 963 Mio. Mercedes-Benz Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 44,41 Mrd. € wert.

Nach der erwartungsgemäßen Zinserhöhung der US-Notenbank Fed und angesichts weiter fallender Ölpreise hat der deutsche Aktienmarkt seine Vortageserholung am Donnerstagnachmittag beschleunigt fortgesetzt. Schon am Mittwoch war der Preis für Rohöl der …

Nach der erwartungsgemäßen Zinserhöhung der US-Notenbank Fed und angesichts weiter fallender Ölpreise hat der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag zugelegt. Schon am Vortag war der Preis für Rohöl der Sorte Brent deutlich gesunken, nachdem es Hinweise …

Nach der erwartungsgemäßen Zinserhöhung der US-Notenbank Fed hat sich der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag weiter nach oben geschwungen. Als stützend erweisen sich die weiter gefallenen Ölpreise. Bereits am Mittwoch war der Preis für Rohöl der …

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Ford Motor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,99 %. Volkswagen notiert im Plus, mit +2,59 %. General Motors notiert im Plus, mit +1,42 %.

Mercedes-Benz Group Aktie jetzt kaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der Mercedes-Benz Group Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Mercedes-Benz Group Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.