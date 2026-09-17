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    Besonders beachtet!

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    Block (A) Aktie gewinnt an Wert - 17.09.2026

    Kursbewegung von +1,42 % bei Block (A) am 17.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Block (A) Aktie gewinnt an Wert - 17.09.2026
    Foto: Square Capital LLC

    Block (A) bietet umfassende Finanzlösungen und hat sich durch innovative Produkte und strategische Akquisitionen eine starke Marktposition erarbeitet.

    Block (A) aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.09.2026

    Die Block (A) Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +1,42 % auf 67,80. Damit gewinnt die Aktie +0,95  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Damit gelingt der Block (A) Aktie die Trendwende: Auf das Minus von -1,55 % am Vortag folgt heute ein Plus von +1,42 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

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    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Block (A) einen Gewinn von +4,37 % verbuchen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Block (A) Aktie damit um -2,55 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,17 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Block (A) um +20,32 % gewonnen.

    Block (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,55 %
    1 Monat -6,17 %
    3 Monate +4,37 %
    1 Jahr +5,25 %
    Stand: 17.09.2026, 14:59 Uhr

    Informationen zur Block (A) Aktie

    Es gibt 541 Mio. Block (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 36,67 Mrd. € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Mastercard Registered (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,06 %. Visa (A) notiert im Plus, mit +0,53 %. PayPal notiert im Plus, mit +0,46 %.

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    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Block (A) Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Block (A) Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Block (A)

    +1,42 %
    -2,55 %
    -6,17 %
    +4,37 %
    +5,25 %
    +35,56 %
    -69,22 %
    +547,63 %
    +453,92 %
    ISIN:US8522341036WKN:A143D6
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