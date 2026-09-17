Block (A) Aktie gewinnt an Wert - 17.09.2026

Die Block (A) Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +1,42 % auf 67,80€. Damit gewinnt die Aktie +0,95 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Damit gelingt der Block (A) Aktie die Trendwende: Auf das Minus von -1,55 % am Vortag folgt heute ein Plus von +1,42 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Block (A) bietet umfassende Finanzlösungen und hat sich durch innovative Produkte und strategische Akquisitionen eine starke Marktposition erarbeitet.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Block (A) einen Gewinn von +4,37 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Block (A) Aktie damit um -2,55 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,17 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Block (A) um +20,32 % gewonnen.

Block (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,55 % 1 Monat -6,17 % 3 Monate +4,37 % 1 Jahr +5,25 %

Informationen zur Block (A) Aktie

Stand: 17.09.2026, 14:59 Uhr

Es gibt 541 Mio. Block (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 36,67 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Mastercard Registered (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,06 %. Visa (A) notiert im Plus, mit +0,53 %. PayPal notiert im Plus, mit +0,46 %.

Lohnt sich ein Investment in die Block (A) Aktie?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Block (A) Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Block (A) Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.