SpaceX Aktie gut behauptet +1,69 % - 17.09.2026

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von SpaceX in den letzten drei Monaten Verluste von -24,41 % verkraften.

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von SpaceX. Mit einer Performance von +1,69 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Schon gestern ging es für die SpaceX Aktie um +5,89 % nach oben, heute setzt sich die Rally fort und der Kurs steht bei 133,80€. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche ist die SpaceX Aktie damit um +5,87 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,09 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in SpaceX eine positive Entwicklung von +0,42 % erlebt.

SpaceX Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +5,87 % 1 Monat +9,09 % 3 Monate -24,41 % 1 Jahr +0,42 %

? wallstreetONLINE-Community zur SpaceX Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 17.09.2026, 15:00 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die hohe und möglicherweise überzogene Bewertung der SpaceX-Aktie. Diskutiert werden die überraschende Kursstabilität trotz erwarteter Rückschläge, mögliche Gewinnmitnahmen sowie das Risiko eines späteren starken Kursverfalls. Skepsis besteht gegenüber sehr ambitionierten Annahmen zu 10.000 Starts jährlich, Milliardenerlösen pro Flug, Rechenzentren im All und Marsmissionen. Unklar sei, wie sich deren hohe Kosten wirtschaftlich rentieren sollen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SpaceX eingestellt.

Informationen zur SpaceX Aktie

Es gibt 8 Mrd. SpaceX Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,03 Bil. € wert.

Im Herdentrieb der Finanzmärkte geht das Wesentliche oft unter. Seit Monaten bestimmen Schlagzeilen über künstliche Intelligenz, Rechenzentren im All und weitere Visionen die Kurse. Doch während Anleger Milliarden in Trendthemen investieren, …

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von SpaceX?

Boeing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,41 %. Airbus notiert im Plus, mit +0,52 %. Lockheed Martin notiert im Plus, mit +0,75 %. Northrop Grumman legt um +0,52 % zu

Lohnt sich ein Investment in die SpaceX Aktie?

Ob sich ein Einstieg bei der SpaceX Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur SpaceX Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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