Caterpillar Aktie steigt am 17.09.2026 kräftig

Es geht bergauf für Caterpillar: Die Aktie verzeichnet am heutigen Handelstag ein Plus von +3,64 % und steht bei 708,60€. Schon gestern ging es für die Caterpillar Aktie um +0,63 % nach oben, heute setzt sich die Rally fort und der Kurs steht bei 708,60€. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Caterpillar ist weltweit führender Hersteller von Bau-, Minen- und Industriemaschinen sowie Diesel- und Gasmotoren. Kernprodukte: Bagger, Dozer, Radlader, Muldenkipper, Generatoren, vernetzte Flottenlösungen. Starke Marktstellung durch globales Händlernetz, hohe Markenbekanntheit und Aftermarket-Services. Wichtige Konkurrenten: Komatsu, Volvo CE, Hitachi, Deere. USP: breite Produktpalette, robuste Qualität, Telematik- und Servicekompetenz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Caterpillar Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -14,75 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Caterpillar Aktie damit um -0,97 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,55 %. Im Jahr 2026 gab es für Caterpillar bisher ein Plus von +41,59 %.

Der US 30 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,20 % geändert.

Caterpillar Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -0,97 % 1 Monat -6,55 % 3 Monate -14,75 % 1 Jahr +86,94 %

Informationen zur Caterpillar Aktie

Stand: 17.09.2026, 15:00 Uhr

Es gibt 460 Mio. Caterpillar Aktien. Damit ist das Unternehmen 324,99 Mrd.EUR € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Deere, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,24 %. Volvo Registered (B) notiert im Plus, mit +1,02 %. CNH Industrial notiert heute unverändert, mit 0,00 %.

Caterpillar Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob die Caterpillar Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Caterpillar Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.