König Charles warnt vor Missbrauch von KI-Systemen
- Charles III. warnt vor existenziellen KI-Gefahren
- KI kann Leben verbessern, aber auch bedrohen
- König fordert Kontrolle gegen KI-Missbrauch
LONDON (dpa-AFX) - Der britische König Charles III. hat vor "existenziellen Gefahren" beim Missbrauch von KI-Systemen gewarnt. Der Monarch richtete sich am Nachmittag in einer Ansprache in Schottland an mehrere Branchenvertreter, darunter laut der Nachrichtenagentur PA an Führungskräfte von Nvidia , Anthropic, Google DeepMind und OpenAI.
"Meine Damen und Herren, wir sind uns vermutlich schnell einig, dass die Entwicklung der KI, sowohl in ihrer Substanz als auch in ihrem Tempo, gleichermaßen faszinierend wie zutiefst besorgniserregend ist", sagte Charles. "KI zeigt bereits ihr immenses Potenzial, Leben zu verbessern und zu retten - beispielsweise im Bereich der Lebenswissenschaften und der Medizin."
Dennoch würden diejenigen, die diese Technologien geschaffen hätten, nun zunehmend davor warnen, dass KI Gefahr laufe, dunklere Fähigkeiten zu entwickeln. "Vielleicht sogar die, Leben zu nehmen", sagte Charles. "In dieser Hinsicht besteht, wenn ich das so sagen darf, dringender Bedarf, die existenziellen Gefahren angemessen zu berücksichtigen, wenn solche Technologien in die falschen Hände geraten und auf potenziell katastrophale Weise eingesetzt werden."
Der König fragte, ob es nicht ausreichend Kontrollmöglichkeiten bräuchte, ehe es zu spät sei. "Diejenigen in unserer Welt, denen unsere Menschlichkeit und ihre entscheidende moralische Komponente zutiefst am Herzen liegen, suchen ängstlich nach Ihrer Zusicherung, dass wir nicht die Kontrolle über unser Schicksal - oder unsere Seelen - verlieren werden", sagte Charles./mj/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,03 % und einem Kurs von 190,2 auf Tradegate (17. September 2026, 15:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4600 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 344,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +57,71 %/+110,28 % bedeutet.
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Quelle: Stock3
https://de.investing.com/news/stock-market-news/bank-of-america-hebt-prognose-fur-ushalbleiterindustrie-an-18--jahrliches-wachstum-erwartet-93CH-3662739
Warum dann aber bei Nvidia zitternde Kniee erhalten? Warum nicht, wenn man eine Markt Korrektur erwartet, eher auf Kandidaten zielen, die tatsächlich mehr als 20% fallen könnten? Die Logik dahinter erschließt sich mir eifnach nicht, wenn Leute hier zu Nvidia kommen und meinen, "es steht eine Korrektur bevor", "hier kann man short gehen" etc. - Guckt doch doch davor doch wenigsten andere Werte vom NDX100 an. 3/4 davon mehr dazu eignen sich besser als eine Nvidia. Daher ist das für mich verschwendete Lebenszeit.
Diesen Schwachsinn hat der Spinner Fugmann, ein angeblicher Experte, herausgehauen. Die KI Unternehmen würden sich gegenseitig Aufträge zuschieben, um angeblichen Umsatz vorzugaukeln. Dieser Typ ist so schizophren, der Stand zu nahe an der Wand mit der Schaukel. Da gibt es ja noch mehr dieser Experten. Was ich bisher aus einigen Foren gelernt habe ist, es gibt Fans und Hater. Leider habe ich zu oft auf die beide im falschen Moment gehört, obwohl ich immer wieder feststellte, das Gegenteil war der Fall und Chancen nie genutzt oder zu spät. Bedauerlicherweise leben diese Foren und Wallstreet-Online davon. Kritik wird gelöscht, aber Typen wie Pollinger und andere Säcke dürfen hier ein und aus gehen, da passiert nichts. Nur ein neuer Name, aber die gleiche Nachricht.