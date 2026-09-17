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    König Charles warnt vor Missbrauch von KI-Systemen

    Für Sie zusammengefasst
    • Charles III. warnt vor existenziellen KI-Gefahren
    • KI kann Leben verbessern, aber auch bedrohen
    • König fordert Kontrolle gegen KI-Missbrauch
    König Charles warnt vor Missbrauch von KI-Systemen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    LONDON (dpa-AFX) - Der britische König Charles III. hat vor "existenziellen Gefahren" beim Missbrauch von KI-Systemen gewarnt. Der Monarch richtete sich am Nachmittag in einer Ansprache in Schottland an mehrere Branchenvertreter, darunter laut der Nachrichtenagentur PA an Führungskräfte von Nvidia , Anthropic, Google DeepMind und OpenAI.

    "Meine Damen und Herren, wir sind uns vermutlich schnell einig, dass die Entwicklung der KI, sowohl in ihrer Substanz als auch in ihrem Tempo, gleichermaßen faszinierend wie zutiefst besorgniserregend ist", sagte Charles. "KI zeigt bereits ihr immenses Potenzial, Leben zu verbessern und zu retten - beispielsweise im Bereich der Lebenswissenschaften und der Medizin."

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    Dennoch würden diejenigen, die diese Technologien geschaffen hätten, nun zunehmend davor warnen, dass KI Gefahr laufe, dunklere Fähigkeiten zu entwickeln. "Vielleicht sogar die, Leben zu nehmen", sagte Charles. "In dieser Hinsicht besteht, wenn ich das so sagen darf, dringender Bedarf, die existenziellen Gefahren angemessen zu berücksichtigen, wenn solche Technologien in die falschen Hände geraten und auf potenziell katastrophale Weise eingesetzt werden."

    Der König fragte, ob es nicht ausreichend Kontrollmöglichkeiten bräuchte, ehe es zu spät sei. "Diejenigen in unserer Welt, denen unsere Menschlichkeit und ihre entscheidende moralische Komponente zutiefst am Herzen liegen, suchen ängstlich nach Ihrer Zusicherung, dass wir nicht die Kontrolle über unser Schicksal - oder unsere Seelen - verlieren werden", sagte Charles./mj/DP/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,03 % und einem Kurs von 190,2 auf Tradegate (17. September 2026, 15:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4600 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 344,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +57,71 %/+110,28 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu NVIDIA - 918422 - US67066G1040

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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Möglichkeit weiterer Kursrückgänge oder einer moderaten Korrektur bei NVIDIA, wobei ein Einstieg diskutiert wird. Die Aktie gilt im Vergleich zu anderen KI-Werten als günstiger bewertet; ein genanntes Forward-KGV von etwa 13 erscheint angesichts erwarteten Branchenwachstums niedrig. Positive Impulse liefern höhere Halbleiter-, KI- und Rechenzentrumsprognosen. Fed-Entscheid, Hexensabbat und geopolitische Risiken könnten die kurzfristige Volatilität erhöhen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.

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