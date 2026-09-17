Aegis hat derzeit keine ausstehenden Warrants, verfügt über ausreichende Barmittel für die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs über mehr als 30 Monate und setzt Verhandlungen mit Schiffbauunternehmen und Industriepartnern fort

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 17. September 2026 / IRW-Press / Aegis Critical Energy Defence Corp. (CSE: QESS) (OTCQB: QESSF) (FWB: JG6) („Aegis“ oder das „Unternehmen“), ein Entwickler von sicheren und resilienten Energiesystemen für kritische Infrastruktur, hat heute bekannt gegeben, dass keine ausstehenden Aktienkaufwarrants vorliegen und das Unternehmen über ausreichende Barmittel verfügt, um seinen laufenden Geschäftsbetrieb sowie sein Energieprogramm für die Schifffahrt über einen Zeitraum von mehr als 30 Monaten zu finanzieren.

Nachdem der Warrant-Überhang beseitigt wurde, könnten nur noch die im Rahmen des Equity Incentive Plan gewährten Aktienoptionen und Restricted Share Units die aktuelle Aktienanzahl erhöhen. Aegis plant auf Unternehmensebene keine Eigen- oder Fremdkapitalfinanzierung und hat in absehbarer Zeit auch nicht die Absicht, Aktien zur Kapitalbeschaffung zu emittieren.

Die Liquiditätsprognose geht von einer Fortsetzung der Ausgaben im aktuellen Umfang aus. Auf dieser Grundlage kann das Unternehmen sein Energieprogramm für die Schifffahrt ohne kurzfristige Kapitalaufnahme fortführen. Das Programm nutzt „digitale Zwillinge“ (Software-Nachbildungen physischer Systeme) zur Steuerung von Hybridenergiesystemen, die auf kleinen und mikromodularen Reaktoren (SMR/MMR) basieren. Es umfasst auch das am 11. August 2026 angekündigte Forschungsprogramm „Mitacs Accelerate“ mit der Ontario Tech University im Wert von 480.000 $, das die Entwicklung der reaktorgestützten Steuerungsplattform von Aegis unterstützt.

Der Insider‑Trading‑Blackout (zeitlich begrenztes Handelsverbot) für die Direktoren, Führungskräfte und Insider des Unternehmens bleibt bestehen, solange die zwei nachstehenden Verhandlungsrunden andauern:

Internationale Schiffbauunternehmen. Wie bereits mitgeteilt, führt Aegis Gespräche mit großen internationalen Schiffbauunternehmen über mögliche Projekte zur Integration von SMR/MMR-Energiesystemen in deren Schiffe.

Kanadischer Industriepartner. Aegis steht in Verhandlungen mit einem etablierten kanadischen Industrieunternehmen über eine Partnerschaft für ein gemeinsames Produkt. Die Rechtsberater beider Parteien prüfen derzeit die Entwürfe der Vertragsbedingungen.

Schreibe Deinen Kommentar