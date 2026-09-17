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    Besonders beachtet!

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    Snap Inc Aktie steigt auf 5,1000€ - 17.09.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Snap Inc Aktie bisher um +2,31 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Snap Inc Aktie.

    Besonders beachtet! - Snap Inc Aktie steigt auf 5,1000€ - 17.09.2026
    Foto: Souvik Banerjee - unsplash

    Snap Inc. fördert durch Snapchat innovative visuelle Kommunikation, konkurriert mit Meta und TikTok und hebt sich durch AR-Filter ab.

    Snap Inc Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.09.2026

    Die Snap Inc Aktie notiert aktuell bei 5,1000 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +2,31 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,1150  entspricht. Die Snap Inc Aktie dreht damit ins Plus. Nach einem Rückgang von -1,48 % am Vortag erholt sich der Kurs heute deutlich und steht bei 5,1000. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

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    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Snap Inc über einen Zuwachs von +15,08 % freuen.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +12,32 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,40 %. Im Jahr 2026 gab es für Snap Inc bisher ein Minus von -26,22 %.

    Snap Inc Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +12,32 %
    1 Monat +10,40 %
    3 Monate +15,08 %
    1 Jahr -21,85 %
    Stand: 17.09.2026, 15:05 Uhr

    Informationen zur Snap Inc Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Snap Inc Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,33 Mrd. € wert.

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    Snap Inc Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob die Snap Inc Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Snap Inc Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Snap Inc

    +2,31 %
    +12,32 %
    +10,40 %
    +15,08 %
    -21,85 %
    -39,70 %
    -91,60 %
    -78,19 %
    ISIN:US83304A1060WKN:A2DLMS
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