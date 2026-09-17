Goldpreis-Prognose: Was ändert sich nach dem Fed-Termin? Goldminenaktie im Fokus

In den Juni-Projektionen ging die US-Notenbank für Ende 2026 von einem Leitzins-Median von 3,8 Prozent sowie von einer Kerninflationsrate von 3,3 Prozent aus. In der September-Projektion waren es 4,1 Prozent im Leitzins-Median und 3,4 Prozent im Kerninflations-Median. Damit hat die US-Notenbank die Finanzmärkte auf einen möglichen zweiten Zinsschritt im Jahr 2026 vorbereitet – sofern die Inflation weiterhin so beharrlich bleibt.

Dass der September-Termin der Fed richtungsweisenden Charakter für Gold haben könnte, zeichnete sich bereits frühzeitig ab. Die Marktakteure richteten sich bereits im Vorfeld auf eine Leitzinsanhebung um 25 Basispunkte ein. Und die Fed erhöhte die Leitzinsen entsprechend. Das eigentliche Überraschungspotenzial lag in den Projektionen und der Frage, ob es hier gegenüber dem Juni gravierende Veränderungen geben würde. Und die gab es.

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Für Gold, Silber und andere Edelmetalle und Rohstoffe hätte es besser laufen können. Die üblichen Mechanismen griffen. Der US-Dollar erholte sich ob der Zinsperspektive. Der wichtige US-Dollar-Index jagte über die 100-Punkte-Marke. Die Anleiherenditen schossen nach oben. So gelang den Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen der erneute Sprung über die Marke von 5 Prozent. Lange Gesichter gab es auch an den Aktienmärkten, wo Dow Jones Industrial, Nasdaq 100 & Co. zunächst in die Knie gingen, so auch die DAX-Indikationen.

Gold feiert ein strahlendes Comeback

Der Abverkauf endete. Edelmetalle, Rohstoffe und Aktienindizes erholten sich. Diese Erholung bekam im frühen Donnerstagshandel kräftigen Rückenwind durch fallende Ölpreise. Brent-Öl und WTI-Öl verzeichneten bereits im Vorfeld der Fed-Entscheidung leichte Abgaben. Diese verstärkten sich nunmehr heute. Die Ölpreise stehen zur Stunde stark unter Druck. Das wiederum kühlt die Anleiherenditen ab – die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen rutschten wieder unter die 5-Prozent-Marke. Der Goldpreis legte daraufhin zu.

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Goldpreis-Prognose: Alle Augen auf den Ölmarkt und die Gold-ETFs

Noch ist die Erholung des Goldpreises mit Vorsicht zu genießen. Die vom Ölmarkt ausgehenden Risiken sind noch nicht gebannt. Hier bedarf es einer weiteren Entspannung. Zudem bleibt abzuwarten, wie die Gold-ETF-Investoren auf die neue Gemengelage reagieren. Unmittelbar vor der Fed-Entscheidung herrschte positive Stimmung. So legten die Bestände des weltgrößten physisch besicherten Gold-ETFs, des SPDR Gold Shares, zu. Hier gilt es zu beobachten, ob ein wesentlicher Treiber der Goldpreisrallye erhalten bleibt.

Die entscheidende Veränderung im Vergleich zur Phase vor dem Fed-Termin ist vielleicht die Erkenntnis, dass die Notenbank überraschend meinungsstark auftrat. Das trug zur Beruhigung der Gemüter bei. Die Veränderungen in den Zinsprojektionen verloren daher an Wucht. Im Vorfeld hatte man nicht unbedingt den Eindruck, dass die Währungshüter vor dem Hintergrund der politischen Drohkulisse entschlossen vorgehen würden. Vor allem die Anleihemärkte schienen ihnen diese Entschlossenheit abgesprochen zu haben.

Goldminenaktie im Fokus

Die Achterbahnfahrt von Gold und Silber hinterließ auch bei den Produzentenaktien Spuren. Die Aktienkurse von Barrick Mining, Newmont Corp., Agnico Eagle Mines und eben Kinross Gold wurden kräftig durcheinandergewirbelt.

In Bezug auf Kinross Gold lässt sich feststellen, dass die Aktie mit dem Kursbereich 40 CAD / 37,5 CAD einen wichtigen Unterstützungsbereich erreicht hat. Hierbei könnte es sich um den potenziellen Korrekturboden handeln. Jedoch muss die Aktie erst über die 46 CAD laufen, um dieses Trendwendeszenario voranzutreiben.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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