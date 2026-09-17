🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFreedom Holding AktievorwärtsNachrichten zu Freedom Holding
    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Freedom Holding Corp. unterstützt das FIDE World Championship Match 2026 als General Partner

    Freedom Holding Corp. unterstützt das FIDE World Championship Match 2026 als General Partner
    Foto: adobe.stock.com

    NEW YORK CITY, NY / ACCESS Newswire / 17. September 2026 / Die Freedom Holding Corp. (NASDAQ:FRHC) ist General Partner des Salesforce FIDE World Championship Match 2026, wie der Internationale Schachverband (FIDE) und Freedom heute bekannt gaben. General Partner ist die höchste Partnerschaftsstufe der Weltmeisterschaft.

     

    Die Weltmeisterschaft findet vom 22. November bis zum 12. Dezember statt. Die Eröffnungsfeier erfolgt am 22. November im Palais des Nations in Genf. Weltmeister Gukesh Dommaraju aus Indien verteidigt seinen Titel gegen Javokhir Sindarov aus Usbekistan in 14 Partien im klassischen Schach. Beide Spieler werden zu Beginn der Weltmeisterschaft 20 Jahre alt sein. Damit ist es das Duell um den Weltmeistertitel mit den jüngsten Teilnehmern seit Beginn der Serie im Jahr 1886.

     

    Freedom ist seit 2023 strategischer Partner der FIDE. Die Gruppe ist regelmäßiger Sponsor der FIDE World Rapid and Blitz Championships und war Titelsponsor der FIDE World Corporate Chess Championship 2024 in New York. Im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung aus dem Jahr 2026 finanziert Freedom zudem FIDE-Turniere, Trainingszentren, Schulprogramme und Talentscouting auf allen Kontinenten. Mit der Weltmeisterschaft wird diese Partnerschaft nun auf das zentrale Ereignis des Schachs ausgeweitet.

     

    Timur Turlov, Gründer und CEO der Freedom Holding Corp., ist zudem Präsident des kasachischen Schachverbands und Leiter der International School Chess Federation, dem Dachverband für Schach im Bildungswesen. Das Sponsoring der Weltmeisterschaft spiegelt wider, wie Freedom das Spiel versteht: als ein System, das über Jahre hinweg aufgebaut wird – vom Klassenzimmer bis zum Schachbrett bei der Weltmeisterschaft.

     

    „Bei der Weltmeisterschaft entscheidet sich, wer die Nummer eins ist. Es gibt nichts Größeres im Schach“, sagte Timur Turlov. „Freedom arbeitet seit drei Jahren mit FIDE zusammen, und dies ist der logische nächste Schritt – nicht nur ein Logo auf der Bühne. Schach und Finanzen sind dieselbe Disziplin: Man rechnet, man trifft Entscheidungen unter Unsicherheit, man lehnt den naheliegendsten Zug ab und man plant weit voraus. Mit diesem Weitblick investieren wir in Schach.“

    Seite 1 von 3 





    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Freedom Holding Corp. unterstützt das FIDE World Championship Match 2026 als General Partner NEW YORK CITY, NY / ACCESS Newswire / 17. September 2026 / Die Freedom Holding Corp. (NASDAQ:FRHC) ist General Partner des Salesforce FIDE World Championship Match 2026, wie der Internationale Schachverband (FIDE) und Freedom heute bekannt gaben. …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     