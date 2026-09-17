Besonders beachtet!
Nordex Aktie steigt um +3,20 % - 17.09.2026
Die Nordex Aktie notiert am 17.09.2026 mit +3,20 % im Plus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.
Nordex ist ein deutscher Hersteller von Onshore-Windenergieanlagen, inkl. Planung, Errichtung und Service. Kernprodukte sind Turbinen der Delta4000-Plattform. Das Unternehmen zählt zu den globalen Top-Playern im Onshore-Segment, steht aber unter starkem Preisdruck. Hauptkonkurrenten: Vestas, Siemens Gamesa, GE Vernova, Enercon. Stärken: Fokus auf Onshore, modulare Plattform, starke Präsenz in Europa und Emerging Markets.
Wie hat sich die Nordex-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?
Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Nordex. Sie steigt um +3,20 % auf 39,98€. Die Nordex Aktie setzt ihren Lauf fort. Bereits am Vortag legte der Kurs um +0,26 % zu, heute kommt ein weiteres Plus von +3,20 % hinzu. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?
Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Nordex in den letzten drei Monaten Verluste von -3,04 % verkraften.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nordex Aktie damit um -1,47 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,41 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Nordex +34,28 % gewonnen.
Nordex Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-1,47 %
|1 Monat
|-0,41 %
|3 Monate
|-3,04 %
|1 Jahr
|+93,92 %
Informationen zur Nordex Aktie
Es gibt 236 Mio. Nordex Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,49 Mrd. € wert.
Börsen Update Europa - 17.09. - TecDAX stark +1,01 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Nordex Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?
Ob sich ein Einstieg bei der Nordex Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Nordex Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.