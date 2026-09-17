Porsche AG Aktie gewinnt an Wert - 17.09.2026

Die Porsche AG Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +3,47 % auf 46,79€. Damit gewinnt die Aktie +1,57 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Die Porsche AG Aktie setzt ihren Lauf fort. Bereits am Vortag legte der Kurs um +0,16 % zu, heute kommt ein weiteres Plus von +3,47 % hinzu. Bleibt der Aufwärtstrend intakt oder droht eine Korrektur?

Porsche AG ist ein führender Hersteller von Premium-Sportwagen mit einer starken Marktstellung und einem unverwechselbaren Markenimage.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl sich die Porsche AG Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -5,23 % hinnehmen.

Auf Wochensicht steht bei der Porsche AG Aktie damit ein Gewinn von +4,19 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,78 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Porsche AG -1,18 % verloren.

Porsche AG Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,19 % 1 Monat +5,78 % 3 Monate -5,23 % 1 Jahr +1,82 %

Informationen zur Porsche AG Aktie

Stand: 17.09.2026, 15:24 Uhr

Es gibt 456 Mio. Porsche AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,30 Mrd. € wert.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Porsche AG von 45 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der anstehende Kapitalmarkttag komme zu einem kritischen Zeitpunkt, schrieb Tim Rokossa in seinem am Donnerstag vorliegenden …

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Porsche AG von 45 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der anstehende Kapitalmarkttag komme zu einem kritischen Zeitpunkt, schrieb Tim Rokossa in seinem am Donnerstag vorliegenden …

Porsche AG Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Porsche AG Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Porsche AG Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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