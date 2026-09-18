Nebius-Aktie: Wer kann, der kann – nächste Preiserhöhung gestartet

Nach Medienberichten steigen die Preise für mehrere Nvidia-GPU-Modelle ab Oktober erneut deutlich. Die Erhöhungen liegen je nach Modell zwischen rund 17 und 21 Prozent. Für Anleger ist weniger die konkrete Preisliste entscheidend als die Botschaft dahinter: Nebius kann erneut höhere Preise am Markt durchsetzen.

Der KI-Boom erreicht eine neue Phase: Nicht mehr nur Nvidia-Chips sind gefragt, sondern vor allem verfügbare Rechenkapazität. Davon profitieren Anbieter wie Nebius. Das Unternehmen erhöht erneut die Preise für die Vermietung von Nvidia-Grafikprozessoren – und liefert Anlegern damit ein wichtiges Signal.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.



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Zweite Preiserhöhung innerhalb weniger Monate

Es ist bereits die zweite große Anpassungsrunde bei Nebius. Schon im Frühjahr hatte der KI-Cloud-Anbieter die Preise für Nvidia-Hardware angehoben. Die Entwicklung zeigt, dass die Nachfrage nach KI-Rechenleistung weiterhin größer ist als das verfügbare Angebot.

Das ist ein wichtiger Punkt für die gesamte Branche. Die hohen Investitionen in KI-Infrastruktur können sich nur rechnen, wenn Anbieter ihre Kapazitäten profitabel vermieten können. Steigende Preise verbessern dabei direkt die Perspektive für Margen und Kapitalrenditen.

Auch Konkurrenten profitieren von der Entwicklung. Die Aktien von CoreWeave und IREN legten nach der Meldung ebenfalls zu, weil Anleger die Preiserhöhungen als Zeichen für einen starken KI-Infrastrukturmarkt interpretieren.

Nebius wächst rasant

Nebius ist aus dem früheren Yandex-Konzern hervorgegangen und hat sich nach der Abspaltung vom Russland-Geschäft als unabhängiger Anbieter von KI-Cloud-Infrastruktur neu positioniert. Das Unternehmen investiert massiv in den Ausbau eigener Rechenzentren und will vor allem europäischen Kunden eine Alternative zu den großen US-Cloud-Anbietern bieten.

Die Wachstumszahlen sind entsprechend dynamisch: Im zweiten Quartal stieg der Umsatz auf 582,3 Millionen US-Dollar. Besonders stark entwickelte sich das KI-Cloud-Geschäft. Gleichzeitig arbeitet Nebius weiter am Ausbau seiner Infrastruktur und sicherte sich zusätzliche Finanzierungsmittel.

Für 2026 hält das Unternehmen an seiner Umsatzprognose von drei bis 3,4 Milliarden US-Dollar fest.

Die große Wette: Wird KI-Rechenleistung zum neuen Rohstoff?

Die Börse bewertet Nebius zunehmend als Teil einer neuen Infrastruktur-Welle. Während Nvidia die Chips liefert, stellen Unternehmen wie Nebius die notwendige Rechenleistung bereit. Die entscheidende Frage dabei lautet: Können KI-Cloud-Anbieter ihre hohen Investitionen tatsächlich in nachhaltige Gewinne verwandeln?

Die erneute Preiserhöhung spricht dafür, dass die Nachfrage aktuell stark genug ist. Gleichzeitig bleiben Risiken bestehen: Der Ausbau der Rechenzentren kostet Milliarden, der Wettbewerb nimmt zu und große Cloud-Konzerne wie Microsoft, Amazon und Google bauen eigene Kapazitäten aus.

Mein Tipp: Nebius-Aktie nimmt wieder Fahrt auf

Das Papier des Neo-Cloud-Anbieters erhält durch die Preiserhöhungen neuen Rückenwind. Anleger werten die Entwicklung als Beweis für eine zunehmende Preissetzungsmacht im KI-Cloud-Markt. Was zeigt, dass sich Nebius sehr gut positioniert hat.

Mit dem gestrigen Kurssprung hat der Titel wieder wichtige Marken zurückerobert und sich erneut über die 50-Tage-Linie gearbeitet. Womit sich das Chartbild wieder deutlich aufhellt. Nach den ganzen Diskussionen um die Gefährlichkeit von KI und einer ins Spiel gebrachten Entschleunigung der Entwicklung, ist die Branche zwar noch nicht wieder über den Berg, aber das Vertrauen kehrt langsam wieder zurück.

Die erneute Preiserhöhung verdeutlicht auch, dass die Nachfrage nach Rechenleistung weiterhin so hoch ist, dass Nebius ohne Probleme die Preise anziehen kann. Daher sollten sich Anleger beim nächsten Rücksetzer auf die Lauer legen und bei der Aktie zuschlagen.



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Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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