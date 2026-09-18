🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNebius Group Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Nebius Group Registered (A)

    Aktie wieder im Aufwind

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nebius-Aktie: Wer kann, der kann – nächste Preiserhöhung innhalb weniger Monate

    Nebius erhöht erneut die Preise für Nvidia-GPUs. Anleger sehen darin ein starkes Signal: Die Nachfrage nach KI-Rechenleistung bleibt enorm und könnte den KI-Cloud-Anbietern einen gewaltigen Margenschub bringen.

    Für Sie zusammengefasst
    • Nebius erhöht erneut die Preise für Nvidia-GPUs
    • Hohe Nachfrage stärkt Margen der KI-Cloud-Anbieter
    • Nebius wächst rasant und baut Rechenzentren weiter aus
    • Report: KI braucht Strom
    Aktie wieder im Aufwind - Nebius-Aktie: Wer kann, der kann – nächste Preiserhöhung innhalb weniger Monate
    Foto: KI-generiert mit DALL-E

    Der KI-Boom erreicht eine neue Phase: Nicht mehr nur Nvidia-Chips sind gefragt, sondern vor allem verfügbare Rechenkapazität. Davon profitieren Anbieter wie Nebius. Das Unternehmen erhöht erneut die Preise für die Vermietung von Nvidia-Grafikprozessoren – und liefert Anlegern damit ein wichtiges Signal.

    Nach Medienberichten steigen die Preise für mehrere Nvidia-GPU-Modelle ab Oktober erneut deutlich. Die Erhöhungen liegen je nach Modell zwischen rund 17 und 21 Prozent. Für Anleger ist weniger die konkrete Preisliste entscheidend als die Botschaft dahinter: Nebius kann erneut höhere Preise am Markt durchsetzen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Iren Limited!
    Long
    36,94€
    Basispreis
    0,58
    Ask
    × 6,54
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    51,72€
    Basispreis
    0,72
    Ask
    × 5,27
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Wähle deine Prämie: Trading, Depotübertrag oder beides
    Bei SMARTBROKER+ sicherst du dir im September bis zu 120 € Prämie. 50 € gibt es für 5 Trades, 50 € für ein Depotvolumen ab 20.000 € - und 120 €, wenn du beides kombinierst.
    → Prämie sichern    .

     

    Zweite Preiserhöhung innerhalb weniger Monate

    Es ist bereits die zweite große Anpassungsrunde bei Nebius. Schon im Frühjahr hatte der KI-Cloud-Anbieter die Preise für Nvidia-Hardware angehoben. Die Entwicklung zeigt, dass die Nachfrage nach KI-Rechenleistung weiterhin größer ist als das verfügbare Angebot.

    Das ist ein wichtiger Punkt für die gesamte Branche. Die hohen Investitionen in KI-Infrastruktur können sich nur rechnen, wenn Anbieter ihre Kapazitäten profitabel vermieten können. Steigende Preise verbessern dabei direkt die Perspektive für Margen und Kapitalrenditen.

    Auch Konkurrenten profitieren von der Entwicklung. Die Aktien von CoreWeave und IREN legten nach der Meldung ebenfalls zu, weil Anleger die Preiserhöhungen als Zeichen für einen starken KI-Infrastrukturmarkt interpretieren.

    Nebius wächst rasant

    Nebius ist aus dem früheren Yandex-Konzern hervorgegangen und hat sich nach der Abspaltung vom Russland-Geschäft als unabhängiger Anbieter von KI-Cloud-Infrastruktur neu positioniert. Das Unternehmen investiert massiv in den Ausbau eigener Rechenzentren und will vor allem europäischen Kunden eine Alternative zu den großen US-Cloud-Anbietern bieten.

    Die Wachstumszahlen sind entsprechend dynamisch: Im zweiten Quartal stieg der Umsatz auf 582,3 Millionen US-Dollar. Besonders stark entwickelte sich das KI-Cloud-Geschäft. Gleichzeitig arbeitet Nebius weiter am Ausbau seiner Infrastruktur und sicherte sich zusätzliche Finanzierungsmittel.

    Für 2026 hält das Unternehmen an seiner Umsatzprognose von drei bis 3,4 Milliarden US-Dollar fest.

    Die große Wette: Wird KI-Rechenleistung zum neuen Rohstoff?

    Die Börse bewertet Nebius zunehmend als Teil einer neuen Infrastruktur-Welle. Während Nvidia die Chips liefert, stellen Unternehmen wie Nebius die notwendige Rechenleistung bereit. Die entscheidende Frage dabei lautet: Können KI-Cloud-Anbieter ihre hohen Investitionen tatsächlich in nachhaltige Gewinne verwandeln?

    Die erneute Preiserhöhung spricht dafür, dass die Nachfrage aktuell stark genug ist. Gleichzeitig bleiben Risiken bestehen: Der Ausbau der Rechenzentren kostet Milliarden, der Wettbewerb nimmt zu und große Cloud-Konzerne wie Microsoft, Amazon und Google bauen eigene Kapazitäten aus.

    Nebius Group Registered (A)

    +4,12 %
    -5,77 %
    -19,59 %
    -24,83 %
    +129,95 %
    +1.262,44 %
    +175,27 %
    +938,05 %
    +461,11 %
    ISIN:NL0009805522WKN:A1JGSLIndikator:EMA 50 Tage
    Nebius Group Registered (A) direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Mein Tipp: Nebius-Aktie nimmt wieder Fahrt auf

    Das Papier des Neo-Cloud-Anbieters erhält durch die Preiserhöhungen neuen Rückenwind. Anleger werten die Entwicklung als Beweis für eine zunehmende Preissetzungsmacht im KI-Cloud-Markt. Was zeigt, dass sich Nebius sehr gut positioniert hat.

    Mit dem gestrigen Kurssprung hat der Titel wieder wichtige Marken zurückerobert und sich erneut über die 50-Tage-Linie gearbeitet. Womit sich das Chartbild wieder deutlich aufhellt. Nach den ganzen Diskussionen um die Gefährlichkeit von KI und einer ins Spiel gebrachten Entschleunigung der Entwicklung, ist die Branche zwar noch nicht wieder über den Berg, aber das Vertrauen kehrt langsam wieder zurück. 

    Die erneute Preiserhöhung verdeutlicht auch, dass die Nachfrage nach Rechenleistung weiterhin so hoch ist, dass Nebius ohne Probleme die Preise anziehen kann. Daher sollten sich Anleger beim nächsten Rücksetzer auf die Lauer legen und bei der Aktie zuschlagen. 

    Bis zu 120 € Prämie sichern
    Nur im September: Depot eröffnen, 5 Trades ausführen, Depot übertragen – oder beides kombinieren.
    → Jetzt teilnehmen    .

     

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

    Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der Online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

    Übrigens: Zu den Musterdepots der wO Börsenlounge geht es hier lang!


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 198,20$, was einem Rückgang von -9,08% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    KI braucht Strom
    – 5 Aktien für den Energie-Boom!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurMarkus Weingran
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie wieder im Aufwind Nebius-Aktie: Wer kann, der kann – nächste Preiserhöhung innhalb weniger Monate Nebius erhöht erneut die Preise für Nvidia-GPUs. Anleger sehen darin ein starkes Signal: Die Nachfrage nach KI-Rechenleistung bleibt enorm und könnte den KI-Cloud-Anbietern einen gewaltigen Margenschub bringen.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     