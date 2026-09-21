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    Auffallend günstig

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    Micron-Aktie: Kann die niedrige Bewertung die nächste Rallye auslösen?

    Die Micron-Aktie ist 2026 bereits über 230 Prozent gestiegen. Doch laut TD Cowen könnte gerade die niedrige Bewertung weiteres Kurspotenzial eröffnen.

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    Auffallend günstig - Micron-Aktie: Kann die niedrige Bewertung die nächste Rallye auslösen?
    Foto: Dall-E

    Micron Technology gehört zu den großen Gewinnern des KI-Booms. Nach einem Kursanstieg von über 230 Prozent seit Jahresbeginn könnte sich die Grundlage für weitere Gewinne nun allerdings verschieben. Bislang wurde die Rallye vor allem von einem explosionsartigen Gewinnwachstum getragen. Künftig könnte eine höhere Bewertung der erwarteten Gewinne zusätzlichen Rückenwind liefern.

    Denn trotz des massiven Kursanstiegs wird Micron vergleichsweise niedrig bewertet. Die Aktie wird laut Dow Jones Market Data lediglich mit dem 5,77-Fachen der für das kommende Kalenderjahr erwarteten Gewinne gehandelt. Damit zählt Micron zu den fünf am niedrigsten bewerteten Unternehmen im S&P 500.

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    TD-Cowen-Analyst Krish Sankar hält eine Neubewertung für möglich. Sein Kursziel liegt bei 1.600 US-Dollar und basiert auf einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von neun auf Basis der Schätzungen für 2027.

    Gewinnwachstum könnte sich normalisieren

    Sankar schätzt, dass der Konzern bereits rund 80 Prozent seines typischen, etwa 18 Monate dauernden Margenexpansionszyklus durchlaufen hat. Damit könnten die Gewinnschätzungen künftig weniger stark steigen als zuletzt.

    Wie außergewöhnlich die Entwicklung war, zeigt das jüngste berichtete Quartal. Der Gewinn je Aktie legte um 1.215 Prozent zu. Hohe Preise für Speicherchips haben Microns Profitabilität massiv verbessert.

    Selbst ein Rückgang der Gewinne von möglichen Spitzenwerten müsste nach Ansicht Sankars jedoch nicht zwangsläufig einen Kursrückgang auslösen. Entscheidend sei, ob Anleger zunehmend davon überzeugt werden, dass der aktuelle Speicherzyklus länger anhält als frühere Aufschwünge.

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    Micron baut Produktion in Indien massiv aus

    Parallel erweitert Micron seine internationale Produktionsbasis. Der Konzern hat im indischen Bundesstaat Gujarat eine neue Anlage für Halbleitermontage und -tests eröffnet. Gemeinsam mit staatlichen Partnern belaufen sich die Investitionen auf rund 2,75 Milliarden US-Dollar.

    Micron erwartet, 2026 in Sanand mehrere zehn Millionen Chips zu montieren und zu testen. Bereits 2027 soll die Produktion auf Hunderte Millionen Einheiten steigen.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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