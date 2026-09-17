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    Neues, schlaueres Siri

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    Darum kommt die neue Apple-KI nicht nach Europa – mit einer Ausnahme!

    Apple bringt iOS 27.0 mit spürbaren Leistungsverbesserungen, doch die neue Siri-KI bleibt EU-Nutzern auf iPhone und iPad versperrt. Grund ist ein ungelöster Streit mit dem Digital Markets Act.

    Für Sie zusammengefasst
    • iOS 27 verbessert die Leistung, doch Siri fehlt in der EU
    • Der DMA-Streit verhindert externen Systemzugriff
    • Auf dem Mac läuft Siri, aber nur auf Englisch
    • Report: KI braucht Strom
    Neues, schlaueres Siri - Darum kommt die neue Apple-KI nicht nach Europa – mit einer Ausnahme!
    Foto: HayaVista Media - imageBROKER.com

    Apple bringt mit iOS 27.0 und den parallelen Updates für Mac, iPad und Apple Watch ein umfassendes System-Upgrade auf den Markt. Besonders fiebern Nutzer auf die neue Version des Assistenten Siri hin. 

    Nutzern in der EU bleibt der Zugang zur neuen Siri-KI allerdings vorerst komplett verwehrt, sowohl auf dem iPhone als auch auf iPad und Apple Watch. Ursache für die Blockade ist ein Konflikt mit dem Digital Markets Act (DMA) der Europäischen Union. Das Gesetz verpflichtet große Plattformbetreiber wie Apple dazu, Schnittstellen für externe Anbieter zu öffnen.

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    Da die neue Siri tief in iOS verankert ist und App- sowie Nutzerdaten geräteübergreifend verarbeitet, müsste Apple laut den Vorgaben auch Konkurrenten wie ChatGPT, Google Gemini oder Anthropic Claude vergleichbaren Systemzugriff einräumen. Diesen verweigert der Konzern bislang aus Sicherheitsgründen. Einen Zeitpunkt für die Freischaltung nennt Apple bislang nicht.

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    Anders sieht es auf dem Mac aus: Dort steht die überarbeitete Sprachassistentin zur Verfügung, allerdings ausschließlich mit englischer System- und Siri-Sprache. Eine deutsche Version fehlt noch. Alle übrigen Funktionen der Updates, darunter bestehende KI-Werkzeuge wie Image Playground, laufen in der EU ohne Einschränkungen.

    Bis beide Seiten eine technische und rechtliche Einigung finden, bleibt die Funktion auf EU-Mobilgeräten deaktiviert. Google musste bereits Android für externe KI-Anbieter öffnen, Apple entschied sich stattdessen gegen einen Start des Siri-Upgrades in der EU. Da macOS nicht als Gatekeeper-System eingestuft ist, konnte die KI-Version dort regulär erscheinen.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 289,2EUR auf Tradegate (17. September 2026, 16:09 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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