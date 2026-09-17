Darum kommt die neue Apple-KI nicht nach Europa – mit einer Ausnahme!

Nutzern in der EU bleibt der Zugang zur neuen Siri-KI allerdings vorerst komplett verwehrt, sowohl auf dem iPhone als auch auf iPad und Apple Watch. Ursache für die Blockade ist ein Konflikt mit dem Digital Markets Act (DMA) der Europäischen Union. Das Gesetz verpflichtet große Plattformbetreiber wie Apple dazu, Schnittstellen für externe Anbieter zu öffnen.

Apple bringt mit iOS 27.0 und den parallelen Updates für Mac, iPad und Apple Watch ein umfassendes System-Upgrade auf den Markt. Besonders fiebern Nutzer auf die neue Version des Assistenten Siri hin.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Da die neue Siri tief in iOS verankert ist und App- sowie Nutzerdaten geräteübergreifend verarbeitet, müsste Apple laut den Vorgaben auch Konkurrenten wie ChatGPT, Google Gemini oder Anthropic Claude vergleichbaren Systemzugriff einräumen. Diesen verweigert der Konzern bislang aus Sicherheitsgründen. Einen Zeitpunkt für die Freischaltung nennt Apple bislang nicht.



Nur im September: Depot eröffnen, 5 Trades ausführen, Depot übertragen – oder beides kombinieren.→ Bis zu 120 € Prämie sichernNur im September: Depot eröffnen, 5 Trades ausführen, Depot übertragen – oder beides kombinieren.→ Jetzt teilnehmen

Anders sieht es auf dem Mac aus: Dort steht die überarbeitete Sprachassistentin zur Verfügung, allerdings ausschließlich mit englischer System- und Siri-Sprache. Eine deutsche Version fehlt noch. Alle übrigen Funktionen der Updates, darunter bestehende KI-Werkzeuge wie Image Playground, laufen in der EU ohne Einschränkungen.

Bis beide Seiten eine technische und rechtliche Einigung finden, bleibt die Funktion auf EU-Mobilgeräten deaktiviert. Google musste bereits Android für externe KI-Anbieter öffnen, Apple entschied sich stattdessen gegen einen Start des Siri-Upgrades in der EU. Da macOS nicht als Gatekeeper-System eingestuft ist, konnte die KI-Version dort regulär erscheinen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 289,2EUR auf Tradegate (17. September 2026, 16:09 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 307,86 $ , was einem Rückgang von -8,24% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

KI braucht Strom – 5 Aktien für den Energie-Boom! Jetzt Report kostenlos herunterladen!