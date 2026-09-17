ACG steigert den NPV von Gediktepe erheblich auf 1,2 Mrd. USD

ACG Metals Limited („ACG“ oder das „Unternehmen“) gibt aktualisierte Schätzungen der Mineralressourcen und Erzreserven sowie die Veröffentlichung eines aktualisierten Berichts der sachverständigen Person („Competent Person’s Report“, „CPR“) für die Mine Gediktepe (der „2026 CPR“) bekannt.

Die aktualisierten Schätzungen stammen aus den technischen Arbeiten, die dem 2026 CPR zugrunde liegen. Der vollständige 2026 CPR wurde von SRK Consulting (UK) Ltd. („SRK“) im Einklang mit dem (2012) Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (der „JORC Code 2012“) erstellt. Der CPR soll innerhalb von 30 Tagen veröffentlicht werden und wird auf der Unternehmenswebsite zur Verfügung stehen.

Höhepunkte

Der 2026 CPR berichtet über einen Gesamt-NPV₈ nach Steuern von rund 1,2 Mrd. USD, verglichen mit dem NPV 10 des Projekts von 265 Mio. USD im 2024 CPR.

Man geht davon aus, dass Gediktepes durchschnittliche Jahresproduktion zwischen 2027 und 2031 im Vergleich zum ursprünglichen Ziel von 20-25 kt CuÄq um circa 60 % auf circa 36 kt CuÄq steigen wird.

Die Oxidproduktion im 1. Halbjahr 2026 hat die Zielvorgaben für das gesamte Jahr bereits überschritten, und es werden vor Jahresende noch weitere Unzen erwartet. Die erwartete Produktion für das Finanzjahr 2026 wurde auf rund 12-14 kt CuÄq korrigiert, was eine dreimonatige Verschiebung der Sulfidproduktion in das Finanzjahr 2027 widerspiegelt, da das Management einen bewusst maßvollen und risikogesteuerten Zeitplan für den Produktionsbeginn verfolgt. Beim langsameren Hochfahren liegt das Hauptaugenmerk auf einer sicheren und zuverlässigen Anlagenleistung, und er soll eine solide Grundlage für eine nachhaltige langfristige Produktion bieten. Die zeitlich verschobenen Sulfidmengen liegen weiterhin im aktualisierten Minenplan, der im 2026 CPR dargelegt wird.

Im Laufe der anfänglichen Betriebsdauer der Mine von 11 Jahren soll Gediktepe insgesamt 352 kt CuÄq produzieren.

Der Minenplan im 2026 CPR sieht bei gleicher Betriebsdauer der Mine eine erhebliche Wertsteigerung vor, was wiederum den Gesamt-NPV erheblich steigert.

Die Gesamttonnage der Erzreserven erhöhte sich im CPR 2026 gegenüber dem CPR 2024 um rund 43 % von 18,5 Mio. t auf 26,5 Mio. t.

Die In-situ-Erzreserven im 2026 CPR enthalten 176 kt Kupfer, 381 kt Zink, 535 Kilounzen Gold und 20 Mio. Unzen Silber, was einen Anstieg von rund 34 %, 1 %, 19 % bzw. 16 %, im Vergleich mit der Reservenschätzung im 2024 CPR darstellt.

Man geht davon aus, dass das Projekt zur Aufbereitung von angereichertem Erz das Produktionsprofil über die Betriebsdauer der Mine um rund 84 kt CuÄq steigert, was im 2024 CPR nicht enthalten war. Ein verbesserter Bauzeitplan hat den ursprünglichen stufenweisen Entwicklungsansatz ersetzt, wodurch zuvor aufgeschobene Erträge aus Basismetallen vorgezogen wurden und der Gesamt-NPV 8 nach Steuern um 365 Mio. $ gesteigert wurde. Der Produktionsbeginn wird für das 3. Quartal 2027 erwartet.

Die Goldproduktion durch Haufenlaugung soll über das Ende von 2026 hinaus laufen und wird durch ACGs patentierte Aufbereitungstechnologie unterstützt, die die kommerzielle Goldausbeute auf rund 85 % gesteigert hat, zusammen mit erneuter Laugung und Haufenumwälzung.

Der überarbeitete Betriebsplan, der im 2026 CPR beschrieben wird, steigert die Flexibilität zur Optimierung der Produktion und maximiert den Wert des Gediktepe-Erzkörpers.

Anmerkungen:

Die durchschnittliche jährliche Produktion an CuÄq im 2026 CPR wird unter Verwendung unterschiedlicher jährlicher Rohstoffpreisannahmen für den Zeitraum 2027-2031 mit Durchschnittspreisen von 4.240 USD/Unze Au, 59 USD/Unze Ag, 12.527 USD/Tonne Cu und 2.969 USD/Tonne Zn berechnet.

Die aktualisierte Produktionsprognose für das Finanzjahr 2026 von 12–14 kt CuÄq basiert auf einer erwarteten Oxidproduktion von rund 19,8 Kilounzen Au und 330 Kilounzen Ag sowie einer erwarteten Sulfidproduktion von rund 3,8 Kilounzen Au, 234 Kilounzen Ag, 2,2 kt Cu und 4,0 kt Zn. CuÄq wird auf Grundlage angenommener Rohstoffpreise von 4.400 USD/Unze Au, 60 USD/Unze Ag, 14.230 USD/Tonne Cu und 3.835 USD/Tonne Zn berechnet.

Artem Volynets, Chairman und Chief Executive Officer von ACG, sagte:

„Vor zwei Jahren war Gediktepe vor allem ein kurzlebiger Goldbetrieb mit einem nicht-finanzierten Plan für den Übergang zur Kupferproduktion. Nach erheblichen Investitionen und betrieblichen Verbesserungen haben wir das Asset mittlerweile zu einem vollständig finanzierten, kupferproduzierenden Betrieb mit drei komplementären Verarbeitungssträngen gemacht, der durch die Produktion von Edelmetallen und Zink sowie ein deutlich größeres Produktionsprofil gestützt wird.

Der 2026 CPR spiegelt den Wert wider, der durch diese Umwandlung erzielt wurde: eine größere Reservenbasis, ein stärkerer und flexibler Minenplan und die Möglichkeit, Werte aus Quellen zu erzielen, die im vorigen Plan nicht berücksichtigt wurden. Da die Sulfidanlage nun hochgefahren wird, das Projekt für angereichertes Erz Fortschritte macht und wir über weitere Oxid-Optionen verfügen, hat sich Gediktepe zu einem wesentlich breiter aufgestellten und wertvolleren Betrieb entwickelt.

Unser Fokus liegt jetzt auf einer disziplinierten Durchführung dieses Plans und der Realisierung des Produktions- und Cash-Flow-Potenzials dieses Assets.“

Artem Volynets, Chairman und Chief Executive Officer, sowie Patrick Henze, Chief Financial Officer, werden am 22. September 2026 um 16:00 BST eine Live-Präsentation via Investor Meet Company abhalten.

Investoren können sich dafür über https://www.investormeetcompany.com/acg-metals-limited/register-invest ... registrieren.

Mineralressourcenschätzung für Gediktepe

In-situ-Ressourcen

Material- Typ Ressourcen- Typ Kategorie Tonnage Gehalt Enthaltenes Metall Cu Zn Au Ag Cu Zn Au Ag Mt % % g/t g/t kt kt koz koz Oxid In-situ Nachgewiesen - - - - - - - - - Angedeutet 0,27 - - 2,74 84,7 - - 24,0 742 Nachgew. + Angedeutet 0,27 - - 2,74 84,7 - - 24,0 742 Vermutet - - - - - - - - - Sulphid In-situ Nachgewiesen 11,8 0,75 1,24 0,46 17,9 89 147 177 6.831 Angedeutet 20,1 0,56 1,39 0,61 21,5 113 280 398 13.904 Nachgew. + Angedeutet 32,0 0,63 1,33 0,58 20,8 202 426 575 20.735 Vermutet 5,5 0,63 1,16 0,54 19,8 35 64 97 3.526 Angereichert In-situ Nachgewiesen 1,97 1,45 1,40 0,64 25,7 29 28 41 1.624 Angedeutet 0,41 0,82 1,73 0,60 22,3 3 7 8 295 Nachgew. + Angedeutet 2,38 1,34 1,46 0,64 25,0 32 35 49 1.919 Vermutet - - - - - - - - - Alle Typen In-situ Nachgewiesen 13,82 0,85 1,26 0,49 19,0 117 174 218 8.455 Angedeutet 20,83 0,56 1,38 0,64 22,3 116 287 430 14.941 Nachgew. + Angedeutet 34,64 0,67 1,33 0,58 21,0 234 461 648 23.396 Vermutet 5,55 0,63 1,16 0,54 19,8 35 64 97 3.526

Lagerbestände und verbrauchtes Erz aus Haufenlaugungsanlage

Material-Typ Ressourcen-Typ Kategorie Tonnage Gehalt Enthaltenes Metall Cu Zn Au Ag Cu Zn Au Ag kt % % g/t g/t kt kt koz koz PAG-Abfall SP Nachgewiesen - - - - - - - - - Angedeutet 913 0,96% 0,75% 1,05 48,79 8,76 6,8 30,7 1.432 M+I 913 0,96% 0,75% 1,05 48,79 8,8 6,8 30,7 1.432 Vermutet - - - - - - - - - Sulphid SP Nachgewiesen - - - - - - - - - Angedeutet 466 1,06% 0,70% 0,97 52,20 4,94 3,3 14,5 782 M+I 466 1,06% 0,70% 0,97 52,20 4,9 3,3 14,5 782 Vermutet - - - - - - - - - verbrauchtes Erz HLF Nachgewiesen - - - - - - - - - Angedeutet 2.700 - - 0,32 36,98 - - 28,1 3.210 M+I 2.700 0,00% 0,00% 0,32 36,98 0,0 0,0 28,1 3.210 Vermutet - - - - - - - - - Alle Typen SP und HLF Nachgewiesen - - - - - - - - - Angedeutet 4.079 0,34% 0,25% 0,56 41,36 13,70 10,11 73,4 5.425 M+I 4.079 0,34% 0,25% 0,56 41,36 13,70 10,11 73,40 5.425 Vermutet - - - - - - - - -

Anmerkungen:

Alle Mineralressourcen werden auf einer inklusiven Basis ausgewiesen und umfassen daher alle Mineralressourcen, die zur Ermittlung von Erzreserven angepasst wurden.

Mineralressourcen sind keine Erzreserven und ihre wirtschaftliche Rentabilität ist nicht nachgewiesen.

Für den Abbau bis zum 31. Dezember 2025 wird eine Abbauminderung berücksichtigt. SRK weist darauf hin, dass seit diesem Datum kein Erzabbau mehr stattgefunden hat, der Abbau von Abraum jedoch fortgesetzt wird. Der Stichtag der Mineralressource ist der 31. Juli 2026.

Die Mineralressourcen mit angemessenen Aussichten auf eine spätere wirtschaftliche Gewinnung (RPEEE) werden innerhalb einer optimierten Tagebauhülle ausgewiesen. Die optimierte Tagebauhülle wurde unter Verwendung der folgenden Preise und Ausbeuten definiert: Oxidausbeute: Au 80 %, Ag 45 % Sulfidausbeute: Cu 73 %, Zn 79 %, Au 52 %, Ag 45 % Metallpreise: Cu 13.125 $/t, Zn 3.125 $/t, Au 5.000 $/oz, Ag 69 $/oz:

Der Berichts-Cutoff-Gehalt basierte auf einem Kupferäquivalent und wurde ebenfalls anhand der Optimierungsparameter ermittelt; er wurde für Oxidmaterial auf 0,224 % Cu-Äq. und für Sulfidmaterial auf 0,344 % Cu-Äq. festgelegt. Angereichertes Material, Halden und verbrauchtes Erz werden mit einem Cutoff-Gehalt von Null ausgewiesen, da dieses Material vollständig abgebaut werden muss.

Mineralressourcen, die keine Erzreserven sind, weisen keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität auf.

Aufgrund von Rundungsanpassungen entsprechen die Gesamtwerte möglicherweise nicht der Summe der einzelnen Bestandteile.

Erzreservenschätzung für Gediktepe

In-situ-Reserven

Material-Typ Reserven-Typ Kategorie Tonnage Gehalt Enthaltenes Metall Cu Zn Au Ag Cu Zn Au Ag Mt % % g/t g/t kt kt koz koz Oxid In-situ Nachgewiesen 0,00 - - - - - - - - Wahrscheinlich 0,34 - - 1,57 51,01 - - 16,92 551 Nachgew. + wahrsch. 0,34 - - 1,54 50,30 - - 16,92 551 Sulfid In-situ Nachgewiesen 8,97 0,88% 1,53% 0,59 22,74 79,29 137,24 170,17 6.559 Wahrscheinlich 10,75 0,62% 1,95% 0,87 30,84 66,44 209,30 299,00 10.659 P+P 19,72 0,74% 1,76% 0,74 27,15 145,73 346,54 469,17 17.218 Angereichert In-situ Nachgewiesen 1,92 1,44% 1,40% 0,65 25,98 27,50 26,81 40,16 1.600 Wahrscheinlich 0,40 0,80% 1,87% 0,66 23,47 3,24 7,55 8,53 305 Nachgew. + wahrsch. 2,32 1,33% 1,48% 0,65 25,55 30,74 34,37 48,69 1.905 Alle Typen In-situ Nachgewiesen 10,89 0,98% 1,51% 0,60 23,30 106,80 164,05 210,33 8.159 Wahrscheinlich 11,49 0,61% 1,89% 0,88 31,17 69,67 216,86 324,44 11.515 Nachgew. + wahrsch. 22,38 0,79% 1,70% 0,74 27,34 176,47 380,91 534,77 19.674

Lagerbestände und verbrauchtes Erz aus Haufenlaugungsanlage

Material-Typ Ressourcen-Typ Kategorie Tonnage Gehalt Enthaltenes Metall Cu Zn Au Ag Cu Zn Au Ag kt % % g/t g/t kt kt koz koz PAG-Abfall SP Nachgewiesen - - - - - - - - - Wahrscheinlich 913 0,96% 0,75% 1,05 48,79 8,76 6,85 30,74 1.432 Nachgew. + wahrsch. 913 0,96% 0,75% 1,05 48,79 8,76 6,85 30,74 1.432 Sulfid SP Nachgewiesen - - - - - - - - - Wahrscheinlich 466 1,06% 0,70% 0,97 52,20 4,94 3,26 14,53 782 Nachgew. + wahrsch. 466 1,06% 0,70% 0,97 52,20 4,94 3,26 14,53 782 verbrauchtes

Erz HLF Nachgewiesen - - - - - - - - - Wahrscheinlich 2.700 - - 0,32 36,98 - - 28,13 3.210 Nachgew. + wahrsch. 2.700 - - 0,32 36,98 - - 28,13 3.210 Alle Typen SP und HLF Nachgewiesen - - - - - - - - - Wahrscheinlich 4.079 0,34% 0,25% 0,56 41,36 13,70 10,11 73,40 5.425 Nachgew. + wahrsch. 4.079 0,34% 0,25% 0,56 41,36 13,70 10,11 73,40 5.425

Anmerkungen:

Erzreserven sind eine Untergruppe der Mineralressourcen

Aufgrund von Rundungen können die Zahlen von der Summe abweichen

Die Reserven werden gemäß den Definitionen im JORC-Code (2012) ausgewiesen

Der Berichtsgrenzwert basierte auf einem Kupferäquivalent und wurde ebenfalls anhand der Optimierungsparameter ermittelt; er wurde für Oxidmaterial auf 0,28 % Cu_Eq, für Sulfidmaterial auf 0,43 % Cu_Eq und für angereichertes Material auf 0,29 % festgelegt.

Die Reserven basieren auf Metallpreisen von 10.500 USD/t für Cu, 2.500 USD/t für Zn, 4.000 USD/oz für Au und 55 USD/oz für Ag

Die Reserven wurden gemäß den Definitionen im JORC-Code (2012) definiert

Die Reserven gelten zum 31. Juli 2026

2026 CPR

Der 2026 CPR spiegelt den Übergang der Mine Gediktepe von der Oxidgold- und Silberproduktion zur Kupfer- und Zinkkonzentratproduktion, das geplante Projekt zur Aufbereitung von angereichertem Erz und die Ausweitung der Produktion der Haufenlaugungsanlage wider. Er wurde von SRK mit Stichtag vom 31. Juli 2026 erstellt und ersetzt den vorigen Competent Person’s Report vom 20. August 2024 (der „2024 CPR“).

Sulfid-Verarbeitungsanlage

Der 2026 CPR ersetzt die Entwicklungsannahmen im 2024 CPR durch die Konfiguration der gebauten Sulfidanlage und den aktuellen Hochlaufplan. ACG produzierte erstmalig am 31. August 2026 Kupferkonzentrat aus Gediktepe. Das Hochfahren der Anlage läuft wie geplant, und der Betrieb nähert sich der vollständigen kommerziellen Produktion bis Ende 2026.

Der 2026 CPR umfasst die aktuelle Anlage und den aktuellen Hochlaufplan, einschließlich einer Nenndurchsatzleistung von 1,8 Mio. Tonnen pro Jahr, einer Kupferausbeute von 72 %, einer Zinkausbeute von 75 % sowie einer zahlbaren Produktion von durchschnittlich 36 kt CuÄq pro Jahr in den Jahren 2027 bis 2031.

Projekt zur Aufbereitung von angereichertem Erz

Das Projekt zur Aufbereitung von angereichertem Erz wird Lagerbestände und angereichertes Erzmaterial verarbeiten, die in der Erzreserve oder in der Mineralressourenschätzung im 2024 CPR nicht enthalten sind, um Gold, Silber, Kupfer und Zink zu produzieren.

Der ursprüngliche zweistufige Entwicklungsplan für das Projekt zur Aufbereitung von angereichertem Erz, der im November 2025 veröffentlicht wurde, zielte auf eine Gold- und Silberproduktion aus Phase 1 im 4. Quartal 2026 ab, gefolgt von einer Kupfer- und Zinkkonzentratproduktion aus Phase 2 bis zum 1. Quartal 2029. Ein verbesserter Bauablaufplan hat den ursprünglichen zweistufigen Entwicklungsansatz ersetzt, wodurch zuvor aufgeschobene Erträge aus Basismetallen vorgezogen wurden und der Wert des Projekts verbessert und der Produktionsbeginn für Gold- und Silber-Doré sowie Kupfer- und Zinkkonzentrat im 3. Quartal 2027 ermöglicht wird.

Das Projekt zur Aufbereitung von angereichertem Erz soll über die anfängliche Betriebsdauer hinweg rund 84 kt CuÄq einbringen und bietet gleichzeitig die Flexibilität, Rohmaterialien aus zahlreichen Quellen zu verarbeiten und die betrieblichen Optionen zu steigern. Der 2026 CPR umfasst das Projekt zur Aufbereitung von angereichertem Erz im Basisszenario und geht von einem Durchsatz von bis zu 800 kt Erz pro Jahr, Ausbeuten von 86 % Cu, 63 % Zn, 77 % Au und 75% Ag, anfänglichen Kapitalaufwendungen in Höhe von 60,4 Mio. USD und Betriebskosten von 40,2 USD/Tonne aus.

Die Planungs- und Beschaffungsmaßnahmen wurden im 1. Halbjahr 2026 vorangetrieben, es wurden wichtige Brech- und Mahlanlagen gekauft und Erdarbeiten und geotechnische Bohrungen begonnen.

Hinweis:

Die Betriebskosten für angereichertes Erz umfassen den Abbau und die Weiterverarbeitung, Aufbereitung, Fracht, allgemeine und Verwaltungskosten sowie Lizenzgebühren

Haufenlaugungsanlage

Zum Zeitpunkt der Übernahme wurde erwartet, dass die Produktion aus dem Oxid-Erz von Gediktepe im Jahr 2026 enden würde. Seitdem hat ACG die Leistung der Haufenlaugung durch ein firmeneigenes Gewinnungsverfahren verbessert und dabei die kommerzielle Goldausbeute von ca. 75 % auf ca. 85 % gesteigert, den Cyanidverbrauch um ca. 45 % gesenkt und die Laugungszyklen verkürzt. Das Verfahren ist in der Türkei patentiert, und in 35 weiteren Ländern laufen derzeit Patentanmeldungen.

Das 2026 CPR-Basisszenario sieht eine Fortsetzung der Restauslaugung und des Haufenwendens vor, wodurch voraussichtlich zusätzliches Gold aus zuvor aufgeschichtetem Material gewonnen und die Haufenlaugungsproduktion unter Nutzung der bestehenden Infrastruktur über das Jahr 2026 hinaus verlängert werden kann. Darüber hinaus sollen ca. 340 kt an in situ befindlichem Oxid-Erz, das in der CPR-Erzreserven-Schätzung für 2024 nicht berücksichtigt wurde, zusammen mit Sulfid-Erz abgebaut und für die anschließende Aufbereitung gelagert werden.

Der Erwerb der Keşkek-Lizenz wird (sofern und sobald er abgeschlossen ist) über das Basisszenario hinaus weiteres Aufwärtspotenzial bieten.

Keşkek-Aufwärtspotenzial

Die kürzlich bekannt gegebene Vereinbarung zum Erwerb der Keşkek-Lizenz ist im 2026 CPR-Basisszenario nicht berücksichtigt und stellt ein zusätzliches Aufwärtspotenzial dar. Ab Mitte 2027 sollen etwa 300 kt Oxid-Erz mit einem Gehalt von 0,90 g/t Au über die bestehende Haufenlaugungsanlage in Gediktepe verarbeitet werden. Diese zusätzliche Aufgabemenge dürfte die Goldproduktion um mehrere Jahre verlängern, vorbehaltlich der Genehmigung der Lizenzübertragung und der Erteilung der erforderlichen Genehmigungen. Der Abschluss der Übernahme steht weiterhin unter dem Vorbehalt der Genehmigung der Lizenzübertragung und der Erfüllung der Genehmigungsbedingungen; ACG wird diesbezüglich bei Bedarf weitere Bekanntmachungen veröffentlichen.

Erklärung der qualifizierten Person

Die Mineralressourcenschätzung wurde von Dimitar Dimitrov von Ridge Minerals, einer unabhängigen sachverständigen Person, gemäß den Anforderungen des JORC-Codes erstellt.

Die Erzreservenabschätzung wurde von Peter Carter von ACG Metals, einer sachverständigen Person, gemäß den Anforderungen des JORC-Codes erstellt.

SRK hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen bezüglich der in dieser Mitteilung enthaltenen Mineralressourcen- und Erzreservenabschätzungen geprüft und genehmigt.

Anwendung des Standards

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen zu Mineralressourcen und Erzreserven werden gemäß dem JORC-Code (2012) ausgewiesen.

- ENDE –

Insiderinformationen

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen werden vom Unternehmen als Insiderinformationen im Sinne der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014 angesehen (da diese durch den European Union (Withdrawal) Act 2018 Bestandteil des britischen innerstaatlichen Rechts ist). Mit der Veröffentlichung dieser Mitteilung über einen Informationsdienst für regulatorische Informationen gelten diese Informationen nun als öffentlich zugänglich.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung kann bestimmte „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Aussagen“) enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an der Verwendung von Begriffen und Formulierungen wie „glauben“, „Ziele“, „erwarten“, „anstreben“, „antizipieren“, „prognostizieren“, „würden“, „könnten“, „voraussehen“, „schätzen“, „beabsichtigen“, „könnte“, „planen“, „werden“ oder deren Verneinungen, Abwandlungen oder vergleichbare Ausdrücke, einschließlich Verweise auf Annahmen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung basieren auf aktuellen Erwartungen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, sind nicht abschließend aufgeführt. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf zahlreichen Annahmen hinsichtlich der gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsstrategien der Gruppe sowie des Umfelds, in dem sie tätig ist und in Zukunft tätig sein wird. Alle nachfolgenden mündlichen oder schriftlichen zukunftsgerichteten Aussagen, die dem Unternehmen oder Personen, die in dessen Namen handeln, zugeschrieben werden, unterliegen in ihrer Gesamtheit ausdrücklich dem oben genannten Warnhinweis. Jede zukunftsgerichtete Aussage gilt nur zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung. Sofern nicht durch geltendes Recht, aufsichtsrechtliche Anforderungen, die britischen Börsenvorschriften (UK Listing Rules) sowie die Offenlegungs- und Transparenzvorschriften (Disclosure Guidance and Transparency Rules) vorgeschrieben, beabsichtigen weder das Unternehmen noch andere Parteien, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Für die Veröffentlichung dieser Informationen im Namen des Unternehmens zeichnet Chief Executive Officer Artem Volynets verantwortlich.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Thirty Three Communications

Communications Advisor

acgmetals-client-success@thirtythreecomms.com

Berenberg

Research Analysts

Richard Hatch

+44 (0) 20 3753 3070

Joint Broker

Jennifer Lee

+44 (0) 20 3207 7800

Canaccord

Research Analysts

Tim Huff +44 (0) 20 7523 8374

Joint Broker

James Asensio /Rory Blundell / Charlie Hammond

+ 44 (0) 20 7523 4680

Stifel

Joint Broker

Ashton Clanfield / Varun Talwar

+44 (0) 20 7710 7600

Cantor Fitzgerald

Research Analysts

Puneet Singh +1 (416) 350-8153

Über das Unternehmen

ACG Metals baut durch sichere, effiziente und nachhaltige Betriebe ein margenstarkes, auf Kupfer konzentriertes Produktionsunternehmen auf.

ACG erwarb im September 2024 die Mine Gediktepe und produzierte am 31. August 2026 das erste Kupferkonzentrat. Der Betrieb wird derzeit hochgefahren und soll bis Ende 2026 die volle kommerzielle Produktion erreichen.

Das Team von ACG verfügt über umfangreiche M&A-Erfahrung, die in jahrzehntelanger Tätigkeit bei multinationalen Blue-Chip-Unternehmen in diesem Sektor erworben wurde. Das Team kann auf ein bedeutendes Netzwerk zurückgreifen und ist den ESG-Prinzipien sowie einer starken Unternehmensführung verpflichtet.

LON: ACG | OTCQX: ACGAF | LON:ACGW | Xetra: ACG | Bond ISIN: NO0013414565

Nähere Informationen über ACG erhalten Sie unter www.acgmetals.com.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

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