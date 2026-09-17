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    Rüstungsdeal

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    5,4 Prozent Kurssprung: Warum Ruger plötzlich wieder Anleger lockt

    Sturm Ruger und Beretta rücken zusammen: Der Strategiewechsel könnte neue Chancen für die Aktie bringen – doch Risiken bleiben.

    Für Sie zusammengefasst
    • Beretta und Sturm Ruger rücken strategisch enger zusammen
    • Umsatz und Gewinn von Sturm Ruger erholen sich
    • Chancen steigen doch US-Markt und Politik bleiben riskant
    • Report: KI braucht Strom
    Rüstungsdeal - 5,4 Prozent Kurssprung: Warum Ruger plötzlich wieder Anleger lockt
    Foto: picture alliance / Sipa USA | SOPA Images - picture alliance / Sipa USA | SOPA Images

    Bei Sturm Ruger könnte sich ein jahrelanger Kommunikations- und Strategie-Konflikt zu einem Wendepunkt entwickeln. Was zunächst wie ein klassischer Machtkampf zwischen Management und Großaktionär aussah, soll nun in eine engere Zusammenarbeit überführt werden. Im Zentrum steht Beretta Holding, Eigentümer des traditionsreichen italienischen Waffenherstellers Beretta. Ein Teil der bisherigen Spannungen scheint dabei weniger aus grundsätzlich gegensätzlichen Interessen entstanden zu sein, sondern aus unterschiedlichen Erwartungen an Kommunikation, Unternehmensführung und strategische Entscheidungen. Während Sturm Ruger seine Eigenständigkeit und amerikanische Identität betonte, forderte Beretta stärkeren Einfluss auf die langfristige Ausrichtung und die Kapitalallokation.

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    Für Anleger könnte der neue Kurs mehrere Auswirkungen haben. Positiv wäre, dass ein strategischer Partner mit jahrhundertelanger Branchenerfahrung künftig stärker eingebunden wird. Beretta könnte helfen, Produktionsprozesse zu verbessern, internationale Vertriebsmöglichkeiten auszubauen und Sturm Ruger stärker auf Wachstum auszurichten. Gleichzeitig bleibt die Frage, wie viel Einfluss Beretta tatsächlich erhalten wird. Eine Beteiligung von bis zu 25 Prozent würde den italienischen Konzern zu einem wichtigen Aktionär machen und könnte die Machtverhältnisse im Unternehmen deutlich verändern.

    Operativ hat Sturm Ruger zuletzt erste Erholungssignale gezeigt. Im zweiten Quartal 2026 stieg der Umsatz um 19 Prozent auf 158,1 Millionen US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 0,52 US-Dollar nach 0,41 US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Gleichzeitig konnte das Unternehmen Lagerbestände abbauen und profitierte von einer höheren Nachfrage nach neuen Produkten. Auch die Bilanz bleibt ein wichtiger Faktor: Sturm Ruger verfügte Ende Juni über 117,5 Millionen US-Dollar an liquiden Mitteln und kurzfristigen Anlagen und hatte keine Finanzschulden.

    Für die Aktie bedeutet die neue Partnerschaft vor allem eines: Der bisherige Abschlag aufgrund von Unsicherheit könnte sinken, wenn Anleger an eine bessere strategische Umsetzung glauben. Gleichzeitig bleibt Sturm Ruger stark abhängig von der Entwicklung des US-Waffenmarktes, politischen Rahmenbedingungen und der Fähigkeit, dauerhaft profitabel zu wachsen. Die entscheidende Frage für die kommenden Quartale wird daher sein, ob aus dem Konflikt mit Beretta tatsächlich ein Wachstumspakt entsteht – oder ob die neue Aktionärsstruktur lediglich einen weiteren Machtkampf vorbereitet.

    Die Aktie von Sturm Ruger ist am Donnerstag auf Tradegate 5,38 Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet 34,10 Euro.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Sturm Ruger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,38 % und einem Kurs von 34,10EUR auf Tradegate (17. September 2026, 14:06 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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