6,9 Prozent Kurssprung: Warum Anleger jetzt auf Beyond Oil setzen

Bei der Technologie von Beyond Oil handelt es sich um ein spezielles Filtersystem beziehungsweise Filterpulver, das die Lebensdauer von Frittieröl verlängern und gleichzeitig die Qualität der Lebensmittel verbessern soll. Restaurants könnten dadurch weniger Öl verbrauchen, Kosten senken und den Austausch des Frittierfetts reduzieren. Gerade große Fast-Food-Ketten mit Millionen von verkauften Portionen täglich könnten damit erhebliche Einsparpotenziale erzielen.

Beyond Oil könnte vor einem wichtigen Wendepunkt stehen. Das kanadische Unternehmen hat nach eigenen Angaben die Genehmigung einer großen amerikanischen Fast-Food-Kette erhalten, seine Technologie künftig systemweit bei Franchise-Partnern in den USA einzusetzen. Die Einführung hatte Anfang des Jahres mit ersten kommerziellen Anwendungen begonnen. Nun soll die Lösung auf Hunderte Standorte ausgeweitet werden.

Teste SMARTBROKER+ und überzeug dich selbst Eröffne im September dein Depot, führe 5 Trades aus und sichere dir 50 € Prämie. Wenn du zusätzlich Depotvolumen mitbringst, sind bis zu 120 € möglich. Eröffne im September dein Depot, führe 5 Trades aus und sichere dir 50 € Prämie. Wenn du zusätzlich Depotvolumen mitbringst, sind bis zu 120 € möglich. → Jetzt testen

Der neue Auftrag könnte deshalb eine deutlich größere Bedeutung haben als ein gewöhnlicher Einzelvertrag. Sollte die Einführung erfolgreich verlaufen, könnte Beyond Oil von einem Anbieter einzelner Lösungen zu einem Standardlieferanten für große Restaurantnetzwerke werden. Das Unternehmen wurde bereits zuvor von internationalen Restaurantgruppen als Lieferant zugelassen und arbeitet daran, seine Technologie in verschiedenen Märkten auszurollen. Für die Aktie ist die Nachricht vor allem wegen des möglichen Skalierungspotenzials interessant. Noch fehlen konkrete Angaben zu Vertragsvolumen, Umsatzbeitrag oder Gewinnwirkung. Die Zulassung allein garantiert daher keine sofortige deutliche Ergebnisverbesserung. Entscheidend wird sein, wie viele Franchise-Standorte tatsächlich umgestellt werden und welche wiederkehrenden Umsätze daraus entstehen.

Gelingt der breite Einsatz in den USA, könnte Beyond Oil seine Marktposition deutlich stärken. Der US-Fast-Food-Markt bietet aufgrund der hohen Anzahl an Restaurants ein enormes Potenzial. Gleichzeitig bleibt die Aktie ein spekulatives Investment: Das Unternehmen muss erst beweisen, dass aus Pilotprojekten dauerhaft profitable Großaufträge entstehen. Für die kommenden Quartale wird entscheidend sein, ob Beyond Oil aus der neuen Partnerschaft tatsächlich messbares Wachstum generieren kann. Sollte der Rollout erfolgreich verlaufen, könnte die heutige Meldung der Beginn einer deutlich größeren Expansionsphase sein.

Die Aktie von Beyond Oil ist am Donnerstag auf Tradegate 6,97 Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet 1,13 Euro.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Beyond Oil Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,97 % und einem Kurs von 1,136EUR auf Tradegate (17. September 2026, 16:05 Uhr) gehandelt.

KI braucht Strom – 5 Aktien für den Energie-Boom! Jetzt Report kostenlos herunterladen!