Arm Holdings Aktie stark gefragt - 17.09.2026

Die Anleger von Arm Holdings dürfen sich über ein Kursplus von +7,99 % freuen. Die Aktie notiert aktuell bei 229,75€. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,67 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Arm Holdings Aktie. Nach einem Plus von +1,67 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 229,75€, mit einem Plus von +7,99 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Arm Holdings ist ein führender Anbieter von Prozessorarchitekturen, die in Milliarden von Geräten weltweit eingesetzt werden. Das Unternehmen ist bekannt für seine energieeffizienten Designs und dominiert den Markt für mobile Prozessoren. Hauptkonkurrenten sind Intel und AMD. Arms Lizenzierungsmodell und der Fokus auf Energieeffizienz sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Tag bringt etwas Erleichterung für Arm Holdings-Aktionäre, die in den vergangenen drei Monaten Verluste von -37,82 % hinnehmen mussten.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Arm Holdings Aktie damit um -4,19 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,24 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +131,84 % gewonnen.

Während Arm Holdings heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,53 %.

Arm Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,19 % 1 Monat -10,24 % 3 Monate -37,82 % 1 Jahr +67,05 %

Informationen zur Arm Holdings Aktie

Stand: 17.09.2026, 16:00 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Arm Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 242,44 Mrd.EUR € wert.

Arm Holdings Aktie jetzt kaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der Arm Holdings Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Arm Holdings Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.