Börsen Start Update
Börsenstart USA - 17.09. - US Tech 100 stark +1,53 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.
Der US 30 bewegt sich bei 51.721,59 PKT und steigt um +0,47 %.
Top-Werte: NVIDIA +1,98 %, Caterpillar +1,97 %, Amazon +1,50 %, Cisco Systems +1,39 %, Travelers Companies -0,82 %
Flop-Werte: Salesforce -3,30 %, Verizon Communications -1,08 %, Boeing -0,86 %
Der US Tech 100 steht bei 29.376,99 PKT und gewinnt bisher +1,53 %.
Top-Werte: Arm Holdings +7,99 %, Intel +7,62 %, Astera Labs +7,43 %, Marvell Technology +6,62 %, Micron Technology +5,64 %
Flop-Werte: CoreWeave Registered (A) -5,39 %, Axon Enterprise -3,29 %, AppLovin Registered (A) -2,48 %, T-Mobile US -2,26 %, Intuit -1,76 %
Der US 500 steht bei 7.622,51 PKT und gewinnt bisher +0,92 %.
Top-Werte: Generac Holdings +21,15 %, Moderna +9,12 %, Intel +7,62 %, CIENA +7,58 %, Super Micro Computer +6,57 %
Flop-Werte: Paramount Skydance Corporations Registered (B) -3,65 %, Salesforce -3,30 %, Axon Enterprise -3,29 %, FICO (Fair Isaac Corporation) -2,94 %, AppLovin Registered (A) -2,48 %
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